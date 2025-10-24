Son Heung-min gây kinh ngạc

Ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc tạo nên cơn sốt tại Major League Soccer (MLS) kể từ khi gia nhập Los Angeles FC (LAFC) vào tháng 8.

Son Heung-min đang gây ấn tượng tại MLS hiện tại.

Từ ngày đặt chân tới MLS, Son Heung-min lập tức trở thành tâm điểm của LAFC. Với sức ảnh hưởng toàn cầu, "Sonny" nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong lĩnh vực thương mại và lượng khán giả. Theo thống kê từ Fanatics Network, Son Heung-Min hiện là vận động viên có doanh số bán áo đấu cao nhất trên toàn hệ thống của LAFC, dù chỉ mới đến CLB hơn hai tháng.

Đặc biệt, anh đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách bán sản phẩm tiêu dùng tại MLS, chỉ đứng sau huyền thoại Lionel Messi. Thành tích này khẳng định tầm ảnh hưởng vượt bậc của Son, không chỉ tại quê nhà Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của Son Heung-Min tại LAFC đã mang đến một làn sóng mới cho các trận đấu trên sân khách của đội bóng. Các số liệu cho thấy lượng khán giả tại những trận đấu này đã tăng đáng kể, lên đến 16%.

Sức hút của Son không chỉ đến từ kỹ năng điêu luyện trên sân mà còn từ lượng người hâm mộ đông đảo, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ châu Á và quốc tế, những người sẵn sàng lấp đầy khán đài để chứng kiến anh thi đấu.

Trên sân cỏ, ngôi sao người Hàn Quốc hòa nhập nhanh chóng tại LAFC với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận. Sự xuất hiện của Son lập tức biến đội bóng bang California thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch, đồng thời tạo nên cơn sốt truyền thông chưa từng có kể từ khi Lionel Messi cập bến Inter Miami.