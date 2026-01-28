Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sở ATTP TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ nghi thịt bẩn vào bếp ăn trường học

  • Thứ tư, 28/1/2026 15:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau phản ánh nghi vấn thực phẩm kém chất lượng được đưa vào bếp ăn trường học, Sở ATTP TP.HCM đã có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và công khai kết quả để trấn an phụ huynh và dư luận.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Sở đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến các phản ánh của báo chí.

“Chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra và sẽ thông tin công khai kết quả sớm nhất để người dân nắm rõ”, PGS Phong Lan cho hay.

Sáng 28/1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội. Nội dung phản ánh nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng được đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh, trong đó có câu nói “không thối là còn dùng được”.

Theo phản ánh trên báo, một số hình ảnh cho thấy sự thiếu minh bạch giữa nhãn mác bao bì nguyên liệu và thực đơn thực tế. Sự việc được ghi nhận tại một công ty cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, có trụ sở tại huyện Nhà Bè (cũ).

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát đầu vào cũng như trách nhiệm, tính minh bạch của các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

bep an anh 1

90 kg sườn heo đông lạnh đã ngả màu vàng được phát hiện tại bếp ăn của trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó không lâu, dư luận cũng xôn xao trước hình ảnh khoảng 90 kg sườn heo đông lạnh nghi kém chất lượng được đưa vào bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM). Cụ thể, vào sáng 15/1, tổ kiểm tra thực phẩm của nhà trường gồm ban giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện ban cha mẹ học sinh đã phát hiện số thịt này có dấu hiệu đổi màu, không đạt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng cung ứng.

Ngay sau đó, nhà trường đã dừng sử dụng, lập biên bản và trả lại toàn bộ số thịt cho đơn vị cung cấp, đồng thời yêu cầu thay thế bằng nguyên liệu bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh tiếp tục bày tỏ lo lắng, yêu cầu làm rõ quy trình kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm trong bếp ăn học đường.

