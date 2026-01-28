Thói quen 'tiếp tay' cho ung thư đại trực tràng, nguy cơ tới 90%

Nghiên cứu mới cho thấy việc uống rượu bia quá nhiều và thường xuyên trong suốt cuộc đời làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng tới 91%.

Ung thư đại trực tràng ngày càng phổ biến ở người trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Theo Fox News, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), cho thấy việc uống rượu nhiều và thường xuyên trong suốt cuộc đời trưởng thành có thể dẫn đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn.

Nghiên cứu đã phát hiện gì?

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu trong 20 năm từ hơn 88.000 người trưởng thành ở Mỹ để xác định tác động của việc uống rượu lâu dài đến nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng (CRC) hoặc u tuyến tiền ung thư đại trực tràng (polyp).

Trong số 88.092 người tham gia, có 1.679 người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng.

Những người tham gia đã báo cáo lượng tiêu thụ trung bình hàng tuần của họ đối với bia, rượu vang và rượu mạnh trong 4 giai đoạn tuổi - 18 đến 24, 25 đến 39, 40 đến 54 và 55 tuổi trở lên. Những người "nghiện rượu nặng" được định nghĩa là uống hơn 14 ly mỗi tuần, còn những người "nghiện rượu vừa phải" uống từ 7 đến 14 ly mỗi tuần.

Nghiên cứu quan sát cho thấy việc uống nhiều rượu trong suốt thời kỳ trưởng thành có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn, đặc biệt là ung thư trực tràng.

Uống nhiều rượu trong suốt cuộc đời có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 25% và nguy cơ mắc ung thư trực tràng cao gần gấp đôi. Uống rượu vừa phải trong suốt cuộc đời có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn. So với những người uống ít rượu, người thường xuyên uống nhiều rượu có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn khoảng 91%.

Đối với u tuyến trực tràng (polyp tiền ung thư), việc uống nhiều rượu trong suốt cuộc đời hiện tại không cho thấy mô hình rõ rệt, mặc dù những người từng uống rượu có nguy cơ mắc u tuyến không tiến triển thấp hơn đáng kể so với người hiện uống ít rượu.

Các tác giả lưu ý nghiên cứu này có những hạn chế, vì nó mang tính quan sát chứ không dựa trên thử nghiệm lâm sàng. Nó cũng phụ thuộc vào việc tự báo cáo về việc sử dụng rượu.

Các phát hiện cho thấy việc thường xuyên uống nhiều rượu và mức tiêu thụ trung bình suốt đời cao hơn có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, trong khi việc cai rượu làm giảm nguy cơ u tuyến, nghiên cứu cho biết. Họ cũng nói thêm mối liên hệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí khối u.

So với những người uống ít rượu, người thường xuyên uống nhiều rượu có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn khoảng 91%. Ảnh: Freepik.

Mối quan hệ giữa uống rượu bia và ung thư

Theo các chuyên gia y tế, mối liên hệ giữa việc uống rượu và ung thư không phải là phát hiện mới.

Trong một tập gần đây của podcast "The Dr. Mark Hyman Show", tiến sĩ Mark Hyman, Giám đốc y khoa của Function Health ở California, đã trình bày chi tiết về việc ngay cả việc uống rượu ở mức độ vừa phải cũng có thể ảnh hưởng đến hầu hết hệ cơ quan trong cơ thể, do căng thẳng chuyển hóa, viêm nhiễm, suy giảm khả năng giải độc và tác động của nó đến hormone.

Theo Hyman, uống rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, rối loạn chuyển hóa, rối loạn hệ vi sinh đường ruột và độc tố ty thể. "Tóm lại, rượu gây hại cho mọi hệ thống chính trong cơ thể bạn, đặc biệt là gan, não, ruột và hormone", ông cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với Fox News Digital, tiến sĩ Pinchieh Chiang, bác sĩ lâm sàng tại Circle Medical ở San Francisco, chia sẻ việc tạm ngừng uống rượu trong thời gian dài hơn có thể thay đổi sức khỏe sâu sắc hơn.

"Trong vòng vài tháng đến một năm, chúng tôi nhận thấy sự cải thiện bền vững về huyết áp, chức năng gan và tình trạng viêm nhiễm. Những thay đổi đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ về lâu dài", bà Chiang nói. "Giảm hoặc loại bỏ rượu sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú và ung thư đại trực tràng, theo thời gian".