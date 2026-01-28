WHO lên tiếng về virus Nipah

WHO đánh giá nguy cơ virus Nipah lan rộng từ Ấn Độ là thấp, chưa ghi nhận lây truyền mạnh giữa người với người, song nguồn lây vẫn chưa được làm rõ.

Dơi là vật chứa tự nhiên của virus Nipah. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ virus Nipah lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ hiện được đánh giá là thấp, đồng thời nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy sự gia tăng lây truyền từ người sang người.

Thông tin trên được WHO phản hồi trong cuộc trao đổi riêng với Global Times, sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch Nipah tại bang West Bengal, khiến 2 người có kết quả dương tính và gần 100 người phải cách ly theo dõi y tế.

Đại diện WHO cho biết Ấn Độ đã nhiều lần chứng minh năng lực kiểm soát các đợt bùng phát Nipah trong quá khứ, trong khi các biện pháp ứng phó y tế công cộng hiện nay đang được triển khai đồng bộ giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, WHO cũng lưu ý rằng nguồn lây của ổ dịch lần này vẫn chưa được xác định đầy đủ. Theo tổ chức này, nguy cơ phơi nhiễm Nipah vẫn có thể xảy ra do dơi ăn quả, ổ chứa tự nhiên của virus, phân bố tại một số khu vực của Ấn Độ và Bangladesh, bao gồm cả West Bengal.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cần tăng cường truyền thông cộng đồng về các yếu tố nguy cơ, trong đó có việc tiêu thụ nhựa cây chà là tươi, vốn từng liên quan đến các đợt bùng phát trước đây.

WHO cho biết đây là lần bùng phát Nipah thứ 7 được ghi nhận tại Ấn Độ kể từ năm 2001, và là lần thứ 3 tại West Bengal. Hai ổ dịch trước đó tại bang này xảy ra vào năm 2001 (quận Siliguri) và năm 2007 (quận Nadia), khu vực giáp Bangladesh, nơi gần như hàng năm đều ghi nhận ca nhiễm Nipah. Các ổ dịch khác tại Ấn Độ chủ yếu xuất hiện ở bang Kerala.

Trước tình hình trên, nhiều quốc gia trong khu vực đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Ngay sau khi Ấn Độ công bố ổ dịch, phía Trung Quốc đã theo dõi sát tình hình, đánh giá nguy cơ kịp thời, tăng cường đào tạo chuyên môn, giám sát và xét nghiệm, đặc biệt tại các cửa khẩu nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Cùng với Trung Quốc, nhiều sân bay tại châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan và Nepal cũng đã siết chặt giám sát y tế và sàng lọc hành khách, nhằm ngăn nguy cơ virus Nipah xâm nhập sau diễn biến dịch tại Ấn Độ.