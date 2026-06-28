Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Số 7 trái ngược của Messi và Ronaldo

  • Chủ nhật, 28/6/2026 12:45 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Trong khi Lionel Messi lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup, Ronaldo lại có thành tích buồn khi không có pha rê bóng nào trong 7 trận đấu gần nhất.

Ronaldo anh 1

Lionel Messi tiếp tục phá sâu các kỷ lục lịch sử sau siêu phẩm đá phạt đẳng cấp vào lưới Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6. Với bàn thắng này, Messi chính thức nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 19.

Ronaldo anh 2

Ngoài việc đào sâu kỷ lục, Messi cũng thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại giải đấu này. Đặc biệt, anh san bằng kỷ lục của những huyền thoại như Roberto Rivellino, Jean Bernard và David Beckham để trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi được hai bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong lịch sử giải đấu. Ảnh: MLS.
Ronaldo anh 3

Theo thống kê, Messi đã có tổng cộng 72 bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong cả sự nghiệp. Siêu sao người Argentina hiện chỉ còn kém 5 bàn thắng đá phạt để cân bằng thành tích sút phạt tốt nhất lịch sử của Juninho. Ảnh: SofaScore.
Ronaldo anh 4

Trái ngược với sự tỏa sáng của Messi, dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Colombia ở lượt trận cuối bảng K, Cristiano Ronaldo lại có một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn. Theo thống kê, đây đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp mà CR7 không có nổi một pha rê bóng nào. Ảnh: Reuters.
Ronaldo anh 5

Dù thi đấu trọn 90 phút, Cristiano Ronaldo có màn trình diễn mờ nhạt. Anh chỉ chạm bóng 35 lần, tung một cú sút trúng đích và hai lần việt vị. Thậm chí, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 25 đường chuyền, ít hơn cả thủ môn bên phía Colombia. Ảnh: @WinnaFC.
Ronaldo anh 6

Các đối thủ Nam Mỹ tiếp tục là đối thủ khó khăn nhất với Ronaldo tại World Cup. CR7 chỉ mới có 2 bàn thắng trong 11 trận đấu gặp các đại diện Nam Mỹ tại giải đấu này. Ảnh: Kalshi.
Ronaldo anh 7

Với việc phân nhánh knock-out được xác định, Messi và Ronaldo sẽ chỉ có thể chạm trán nếu cả hai đội cùng tiến sâu và gặp nhau ở trận tranh chức vô địch. Đây được xem là kịch bản duy nhất còn lại cho cuộc đối đầu mang tính biểu tượng bậc nhất của bóng đá thế giới hiện đại. Ảnh: Fabrizio Romano.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.

Kỷ lục World Cup mà Messi vẫn chưa thể phá

Nếu loại bỏ bàn thắng từ phạt đền, Miroslav Klose vẫn là chân sút số một lịch sử tại World Cup với 16 bàn thắng. Trong khi đó, Messi hiện chỉ có 14 bàn thắng không tính phạt đền.

19:42 25/6/2026

Apple bi neu ten hinh anh

Apple bị nêu tên

5 giờ trước 08:29 28/6/2026

0

Một giám đốc cấp cao của Micron cho rằng giá mua quá thấp trong giai đoạn suy thoái đã khiến ngành chip nhớ giảm đầu tư, góp phần tạo ra tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Anh Tuấn

Ronaldo Cristiano Ronaldo David Beckham Roberto Rivellino Kalshi World Cup 2026 Sofascore Juninho Pernambucano Ronaldo Messi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý