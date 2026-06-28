Số 7 trái ngược của Messi và Ronaldo

Lionel Messi tiếp tục phá sâu các kỷ lục lịch sử sau siêu phẩm đá phạt đẳng cấp vào lưới Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6. Với bàn thắng này, Messi chính thức nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 19.

Ngoài việc đào sâu kỷ lục, Messi cũng thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại giải đấu này. Đặc biệt, anh san bằng kỷ lục của những huyền thoại như Roberto Rivellino, Jean Bernard và David Beckham để trở thành cầu thủ hiếm hoi ghi được hai bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong lịch sử giải đấu. Ảnh: MLS.

Theo thống kê, Messi đã có tổng cộng 72 bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp trong cả sự nghiệp. Siêu sao người Argentina hiện chỉ còn kém 5 bàn thắng đá phạt để cân bằng thành tích sút phạt tốt nhất lịch sử của Juninho. Ảnh: SofaScore.

Trái ngược với sự tỏa sáng của Messi, dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ ở cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Colombia ở lượt trận cuối bảng K, Cristiano Ronaldo lại có một ngày thi đấu cực kỳ khó khăn. Theo thống kê, đây đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp mà CR7 không có nổi một pha rê bóng nào. Ảnh: Reuters.

Dù thi đấu trọn 90 phút, Cristiano Ronaldo có màn trình diễn mờ nhạt. Anh chỉ chạm bóng 35 lần, tung một cú sút trúng đích và hai lần việt vị. Thậm chí, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 25 đường chuyền, ít hơn cả thủ môn bên phía Colombia. Ảnh: @WinnaFC.

Các đối thủ Nam Mỹ tiếp tục là đối thủ khó khăn nhất với Ronaldo tại World Cup. CR7 chỉ mới có 2 bàn thắng trong 11 trận đấu gặp các đại diện Nam Mỹ tại giải đấu này. Ảnh: Kalshi.

Với việc phân nhánh knock-out được xác định, Messi và Ronaldo sẽ chỉ có thể chạm trán nếu cả hai đội cùng tiến sâu và gặp nhau ở trận tranh chức vô địch. Đây được xem là kịch bản duy nhất còn lại cho cuộc đối đầu mang tính biểu tượng bậc nhất của bóng đá thế giới hiện đại. Ảnh: Fabrizio Romano.

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