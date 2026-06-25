Kỷ lục World Cup mà Messi vẫn chưa thể phá

Nếu loại bỏ bàn thắng từ phạt đền, Miroslav Klose vẫn là chân sút số một lịch sử tại World Cup với 16 bàn thắng. Trong khi đó, Messi hiện chỉ có 14 bàn thắng không tính phạt đền.

Messi hiện chỉ có 14 bàn thắng không tính phạt đền tại World Cup, kém Miroslav Klose hai bàn. Ảnh: Xinhua-Yonhap News.

Trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo tại bảng J World Cup 2026, Messi mở tỷ số ở phút 38 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi chạm mốc 17 pha lập công tại các kỳ World Cup, vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm vị trí số một trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Argentina ghi thêm một bàn ở thời gian bù giờ hiệp hai để hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 18.

Tuy nhiên, theo số liệu của Opta, nếu loại bỏ số bàn thắng từ phạt đền, Miroslav Klose vẫn là chân sút số một lịch sử tại World Cup với 16 bàn thắng. Trong khi đó, Messi hiện chỉ có 14 bàn thắng không tính phạt đền.

Nếu loại bỏ bàn thắng từ phạt đền, Miroslav Klose vẫn là chân sút số một lịch sử tại World Cup với 16 bàn thắng. Ảnh: Opta.

Đây cũng là kỷ lục ghi bàn hiếm hoi ở World Cup mà huyền thoại Argentina chưa xô đổ. Trong số những cầu thủ còn đang thi đấu tại World Cup 2026, Kylian Mbappe của tuyển Pháp cũng đồng hạng hai với Messi về số bàn thắng không tính phạt đền với 14 pha lập công. Đáng chú ý, chân sút này chỉ mất 16 trận để vươn lên vị trí số hai.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới hiện tại công nhận huyền thoại người Argentina đã phá đến 4 kỷ lục trong lịch sử FIFA World Cup.

Các kỷ lục này bao gồm cầu thủ bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết - 18 bàn, Người ra sân nhiều trận nhất - 28 lần, Cầu thủ giành được nhiều trận thắng nhất - 18 trận và cuối cùng là Cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất với 2.489 phút.