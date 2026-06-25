Tựa game đắt đỏ nhất lịch sử có giá chính thức

Trái ngược nhiều tin đồn, Grand Theft Auto VI có giá bán từ 80 USD, tương đương một số game bom tấn gần đây.

Hình ảnh trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Rockstar Games vừa công bố Grand Theft Auto VI (GTA VI) có giá 80 USD cho bản tiêu chuẩn, trong khi tùy chọn cao cấp (Ultimate Edition) có giá 100 USD .

Người dùng có thể đặt trước GTA VI từ 0h ngày 25/6 (giờ địa phương, tùy quốc gia), hỗ trợ nền tảng PlayStation 5 và Xbox Series X/S.

Tương tự nhiều tựa game khác, GTA VI được bán dưới dạng vật lý và kỹ thuật số (tải từ cửa hàng trực tuyến trên máy chơi game). Dù vậy, nhà phát hành cho biết phiên bản vật lý chỉ chứa mã tải game và không có đĩa.

Phiên bản vật lý được giao từ ngày 12/11, cho phép tải game để kịp chơi vào ngày phát hành chính thức (19/11).

Theo The Verge, người dùng đặt trước hoặc mua GTA VI trước ngày 20/11 sẽ nhận kèm gói Vintage Vice City. Vật phẩm trong bộ quà gợi nhớ đến phiên bản GTA: Vice City năm 2002, gồm xe ’55 Vapid Stanier, garage tại khu vực Ocean Beach, quần áo, kiểu tóc và skin vũ khí mang phong cách thập niên 80.

Khách hàng đặt trước phiên bản kỹ thuật số còn nhận một tháng thuê bao GTA Plus, chương trình thành viên dành cho chế độ GTA Online với tiền ảo, phiên bản xe đặc biệt, nhận miễn phí trang phục cùng một số đặc quyền.

Nếu trả 100 USD , phiên bản Ultimate Edition bao gồm các nội dung mở khóa theo cốt truyện như phương tiện di chuyển, vũ khí, trang phục, hình xăm và truy cập một số cửa hàng độc quyền trong game.

Nhiều tin đồn cho biết GTA VI là tựa game có chi phí sản xuất đắt nhất lịch sử (ước tính 1- 1,5 tỷ USD ), dù chưa có xác nhận chính thức. Hiện tại, kỷ lục trên thuộc về Destiny với chi phí phát triển 140 triệu USD , chi phí quảng bá 360 triệu USD .

Ảnh bìa chính thức của GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Trước đây, cũng có nhiều tin đồn về giá bán của GTA VI. Theo Engadget, mức giá chính thức của trò chơi không quá đắt như một số dự đoán, vẫn nằm trong khoảng giá thường thấy trên những tựa game AAA hiện nay.

Nhìn chung, game AAA đã đắt lên trong năm qua, kể cả phần cứng cũng tăng giá. Hiện tại, một số game cho Nintendo Switch 2 có giá 70 USD hoặc 80 USD .

GTA VI dự kiến phát hành vào ngày 19/11, hơn 13 năm sau bản tiền nhiệm GTA V (ngày 17/9/2013). Rockstar đã lùi ngày phát hành game vài lần, từ mùa thu năm 2025 sang ngày 26/5, cuối cùng là 19/11 năm nay.

Theo The Verge, GTA VI được kỳ vọng là tựa game hoành tráng nhất năm. Một số hãng game phải điều chỉnh kế hoạch ra mắt để tránh cạnh tranh với GTA VI. Trong một bản tin tuyển dụng năm 2025, Rockstar cho biết GTA VI sẽ là "sự kiện ra mắt game lớn nhất lịch sử".

Thông tin về GTA VI được Rockstar Games chia sẻ nhỏ giọt. Gần đây nhất, hãng lần đầu công bố bìa đĩa chính thức của game. Một số trailer hé lộ về các nhân vật chính, Jason và Lucia, cùng đoạn trích về cốt truyện diễn ra ở Vice City.