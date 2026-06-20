Đồng sáng lập Ubisoft qua đời

Claude Guillemot, nhà đồng sáng lập hãng game Ubisoft với các thương hiệu Far Cry hay Assassin's Creed, đã qua đời do tai nạn máy bay.

Claude Guillemot tại văn phòng công ty Guillemot ở Rennes (Pháp). Ảnh: Bloomberg.

Truyền thông Pháp đưa tin ngày 19/6, Claude Guillemot (69 tuổi), đồng sáng lập hãng game nổi tiếng Ubisoft, đã qua đời trong vụ rơi máy bay tại La Baule, một thị trấn nghỉ dưỡng trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp.

Theo Ouest-France, máy bay gặp nạn là mẫu hạng nhẹ 2 động cơ Cessna 421, cất cánh từ Rennes (Pháp). Vụ việc khiến cả 2 hành khách thiệt mạng.

Guillemot là chủ máy bay, thành viên câu lạc bộ bay La Baule. Ông dự kiến tham dự buổi triển lãm hàng không với hơn 100 máy bay vào cuối tuần này.

Dù chưa nhận dạng thi thể, gia đình Guillemot đã nhận tin báo vào tối ngày 19/6 (giờ địa phương), vài giờ sau khi máy bay bị rơi. Nạn nhân còn lại được cho là một huấn luyện viên bay đến từ Rennes.

"Ubisoft rất thương tiếc khi hay tin ông Claude Guillemot, đồng sáng lập tập đoàn kiêm chủ tịch Guillemot Corp, đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của ông trong thời điểm này", Bloomberg dẫn lời thông cáo của Ubisoft.

Claude Guillemot cùng 4 anh em ruột Christian Guillemot, Gérard Guillemot, Michel Guillemot và Yves Guillemot, thành lập Ubisoft tại Pháp vào năm 1986. Trước đó, gia đình ông làm nghề cung cấp nông sản ở vùng Brittany.

Sau khi tốt nghiệp đại học với bằng kinh doanh và công nghệ, 5 anh em nhà Guillemot nhận ra mô hình kinh doanh nông nghiệp truyền thống của gia đình không còn nhiều tiềm năng. Ban đầu, Claude thử bán CD nhạc, song các anh em sớm nhận thấy thị trường máy chơi game gia đình đang mở rộng nhanh chóng.

Nhận ra việc nhập khẩu máy chơi game, phần mềm từ Anh và Mỹ sang Pháp khá đắt, các anh em cùng góp vốn và thành lập Guillemot Informatique, doanh nghiệp chuyên cung cấp ứng dụng và linh kiện máy tính với giá phải chăng.

Bằng cách loại bỏ các khâu trung gian, doanh nghiệp của 5 anh em Guillemot tăng trưởng nhanh trên toàn quốc, tạo tiền đề cho sự ra đời của Ubi Soft, viết tắt của Ubiquitous Software (tạm dịch: Phần mềm có mặt ở khắp nơi).

Trong khi em trai Yves Guillemot giữ vai trò CEO, Claude đứng sau hậu trường. Sở hữu bằng thạc sĩ kinh tế và chứng chỉ điện toán công nghiệp, ông là cầu nối giữa mảng kinh doanh và kỹ thuật của công ty.

Ubisoft nổi tiếng với các dòng game như Far Cry, Assassin's Creed, The Crew hay Watch Dogs. Theo số liệu từ Statista, Assassin's Creed là dòng game bán chạy nhất của công ty với hơn 230 triệu bản.

Claude còn giữ chức chủ tịch Guillemot Corporation, công ty sản xuất phần cứng và phụ kiện giải trí, gồm các thương hiệu Thrustmaster và Hercules. Tại thời điểm qua đời, ông vẫn là phó chủ tịch vận hành, thành viên hội đồng quản trị Ubisoft.