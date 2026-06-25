KOL Việt Nam được xếp hạng, phân loại ra sao?

Với dữ liệu thực tế từ mạng xã hội và cơ chế xác minh nhiều lớp, Cổng thông tin KOL quốc gia kỳ vọng trở thành thước đo minh bạch cho thị trường influencer Việt Nam.

Website cổng thông tin & cơ sở dữ liệu KOL Việt Nam. Ảnh: Xuân Sang.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, phối hợp cùng công ty truyền thông Netspace, vừa giới thiệu Cổng thông tin & Cơ sở dữ liệu về KOL tại địa chỉ website: https://kol.gov.vn. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng để đo lường độ sôi nổi thực tế của thị trường thông qua một hệ sinh thái minh bạch và đa tầng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Tuấn Nguyễn, CEO của Netspace, cho biết hệ thống Cơ sở dữ liệu KOL Quốc gia dựa trên 3 nguồn cấp để đảm bảo tính khách quan và toàn diện. Lớp thứ nhất là dữ liệu định lượng công khai (số người theo dõi, lượt xem, bình luận, chia sẻ) được thu thập qua API chính thức từ Facebook, YouTube, TikTok và Instagram.

Lớp thứ hai đến từ sự chủ động khai báo của chính các KOL/KOC và MCN (mạng đa kênh, đơn vị quản lý các kênh mạng xã hội của KOL) bao gồm nghệ danh, lĩnh vực hoạt động, đơn vị quản lý. Cuối cùng, hệ thống tiến hành đối soát, tham chiếu chéo với các đơn vị đo lường thị trường độc lập nhằm tăng tối đa độ tin cậy.

Ông Tuấn Nguyễn nhấn mạnh hệ thống chỉ thu thập dữ liệu công khai và lưu trữ mỗi chỉ số dưới dạng “ảnh chụp” theo từng ngày. Cách tiếp cận này giúp thị trường nhìn thấy được biểu đồ tăng trưởng thực tế của một người có sức ảnh hưởng theo thời gian.

Về quy chuẩn xếp hạng, hệ thống không dựa trên mô hình tĩnh, tức số người theo dõi của từng KOL. Thay vào đó, bảng xếp hạng được thiết kế để vinh danh mức độ tăng trưởng thực tế trong kỳ (tuần hoặc tháng).

Người dùng có thể xem xếp hạng theo từng chỉ số riêng như theo dõi, lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ. Riêng chỉ số “Tổng tương tác” dùng công thức tổng hợp, ưu tiên lượng khán giả nhưng vẫn tính đến mức độ tương tác thực tế.

"KOL phải có đủ chuỗi dữ liệu liên tục mới được lên bảng. Khi dữ liệu thu thập bị thiếu, hệ thống giữ giá trị hợp lệ gần nhất thay vì để con số tụt về 0. Đặc biệt, những biến động phi lý sẽ lập tức bị gắn cờ để rà soát”, CEO Netspace chia sẻ về quy tắc ổn định dữ liệu.

Trên không gian mạng, dấu xác minh (verify) trên cổng thông tin đóng vai trò như một chứng chỉ tín nhiệm. Để nhận được con dấu này, KOL và MCN phải trải qua quy trình định danh, chứng minh quyền sở hữu kênh và rà soát hồ sơ minh bạch.

Dấu xác minh giúp bảo vệ các nhãn hàng khỏi rủi ro hợp tác nhầm với kênh mạo danh hoặc kém chất lượng. Đây cũng là cơ sở dữ liệu nền tảng giúp cơ quan quản lý dễ dàng đồng hành và giám sát hoạt động của KOL theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP. Tính năng tra cứu cho phép người dùng lọc riêng nhóm đã xác thực, tạo ra một danh bạ an toàn và đáng tin cậy.

Theo ông Tuấn, lượng theo dõi và tương tác chưa phản ánh đủ chất lượng của một KOL. Đội ngũ Netspace đang nghiên cứu đang nghiên cứu phân biệt tương tác thật với ảo, đa dạng chỉ số theo lĩnh vực (ẩm thực, công nghệ, giáo dục...) và độ an toàn của nội dung với quy chuẩn và cộng đồng.

Trong tương lai, hệ thống cũng tập trung đánh giá độ bền của sức ảnh hưởng theo thời gian thay vì những đợt viral mang tính ngắn hạn. "Tinh thần chung là chuyển dần từ đo số lượng sang chất lượng và độ tin cậy, giúp thị trường KOL Việt Nam minh bạch và chuyên nghiệp hơn”, ông Tuấn Nguyễn cho biết.