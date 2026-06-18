Internet Việt Nam đứng trước cột mốc mới

Sau khi hoàn thành chương trình IPv6 For Gov, Việt Nam đặt mục tiêu phổ cập IPv6 gần như toàn diện và thúc đẩy hạ tầng Internet thế hệ mới.

Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi IPv6 Only giai đoạn 2026-2030. Đây là thông tin được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ trong Hội nghị tổng kết Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 sáng 18/6 tại TP.HCM.

Mục tiêu được đặt ra là đưa tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt từ 90-100% vào năm 2030, đồng thời đưa Việt Nam vào nhóm 10-20 quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc VNNIC, việc chuyển đổi IPv6 trong giai đoạn hiện nay không còn đơn thuần là câu chuyện nâng cấp hạ tầng mạng.

"Việc chuyển đổi sang IPv6 không chỉ là vấn đề về kỹ thuật, công nghệ mà là yêu cầu đổi mới, sáng tạo để triển khai các công nghệ mới như điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, 5G/6G, đô thị thông minh và các dịch vụ số thế hệ mới", ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc VNNIC, cho rằng IPv6 là nền tảng để phát triển các công nghệ số thế hệ mới như AI, IoT và 5G/6G. Ảnh: BTC.

Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam hiện đạt 67,68%, đứng thứ hai ASEAN và thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6. Nhiều quốc gia đã tìm đến Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm triển khai IPv6 trong những năm gần đây.

Những kết quả này được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam bước sang giai đoạn IPv6 Only. Theo VNNIC, xu hướng toàn cầu hiện nay đang chuyển mạnh sang môi trường IPv6 Only và từng bước giảm phụ thuộc vào IPv4.

Ở cấp độ doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi cũng đã đạt được nhiều kết quả thực tế. VNPT cho biết khoảng 80% khách hàng sử dụng Internet cáp quang tại nhà và 94% thuê bao dữ liệu di động của doanh nghiệp hiện đã hoạt động trên nền IPv6. Toàn bộ hạ tầng trung tâm dữ liệu của nhà mạng này cũng đã hỗ trợ giao thức IPv6.

Trong khi đó, Viettel cho biết trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là tiếp tục mở rộng IPv6 trên hạ tầng mạng, nền tảng số và các dịch vụ công nghệ, đồng thời chuẩn bị cho lộ trình IPv6 Only trong những năm tới.

Không chỉ dừng ở các doanh nghiệp viễn thông, lộ trình IPv6 Only đang được triển khai ở quy mô quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết việc triển khai IPv6 Only cần được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương, thay vì chỉ tập trung ở các doanh nghiệp viễn thông.

"Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6 và triển khai IPv6 Only đối với hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng số và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý", Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, yêu cầu hỗ trợ IPv6 cần được đưa ngay từ giai đoạn đầu tư, mua sắm hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin thay vì xử lý sau khi hệ thống đã đi vào vận hành.

Đối với khối doanh nghiệp, Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị như Viettel, VNPT, FPT, MobiFone và các doanh nghiệp Internet tiếp tục mở rộng triển khai IPv6 trên mạng truy cập, nền tảng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các dịch vụ nội dung. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch IPv6 Only, chủ động giám sát định kỳ hạ tầng và dịch vụ nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu quốc gia về tỷ lệ IPv6 trong từng giai đoạn.