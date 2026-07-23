SJC lên tiếng về hơn 170.000 viên đá giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

Doanh nghiệp khẳng định đây không phải kim cương hay đá quý tồn kho để kinh doanh, mà là các loại đá được tháo từ trang sức cũ.

Một cửa hàng giao dịch của SJC tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý với tổng giá trị ghi sổ hơn 1,045 tỷ đồng . Ước tính theo số liệu này, giá trị bình quân mỗi viên đã chỉ vào khoảng hơn 6.100 đồng. Con số này đã gây bất ngờ lớn cho thị trường trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường đá quý, kim cương đang bị khủng hoảng sau những biến cố liên tiếp.

Tuy vậy, đại diện Công ty SJC cho biết trong số đá được liệt kê kể trên không có kim cương, đá quý. Đây là các loại đá được tháo ra từ các sản phẩm cũ được mua lại từ khách hàng và các sản phẩm cũ lỗi thời không còn phù hợp thị hiếu khách hàng. Khi tháo sản phẩm, phần vàng được thu hồi lại, phần đá sẽ được theo dõi riêng.

Theo doanh nghiệp, tất cả các viên đá này sẽ được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá này cũng được theo dõi ngoại bảng để chờ xử lý vào cuối năm tài chính.

Cũng theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của SJC, trong năm ngoái, doanh nghiệp này ghi nhận khoảng 14.030 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 56% so với kết quả của năm 2024. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh đã kéo khoản lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ lên 742 tỷ đồng .

Kết thúc năm 2025, SJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 534 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 426 tỷ đồng , tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.500 tỷ đồng .

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin trong các năm 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Sau thông tin này, trong sáng ngày 23/7, lượng khách tìm đến bán kim cương lại tại SJC đã tăng đột biến.

Một nhân viên của SJC tại chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) cho biết doanh nghiệp vẫn hỗ trợ thu mua lại đối với kim cương viên, nữ trang gắn kim cương và nhiều dòng nữ trang khác.

Đối với kim cương viên rời, giá thu mua được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị sản phẩm, tùy kích thước và hình thức giao dịch. Đối với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại ở mức 80% nếu khách bán lại và 85% nếu khách đổi sang nữ trang mới.

Tuy nhiên, SJC cũng cho biết do các thủ tục kiểm tra phức tạp nên tiền sẽ được phía công ty thanh toán cho khách hàng bằng phương thức chuyển khoản trong vòng 3-4 ngày.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng . Kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng , vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa công ty thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân. Sau khi hồ sơ được "làm sạch", số kim cương này tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.