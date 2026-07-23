SJC thu mua lại kim cương thế nào?

Theo thông tin công bố của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), các sản phẩm kim cương doanh nghiệp này đang bán là trang sức với nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền, vòng, lắc, vỏ kim cương, kim cương viên...
Hiện việc mua bán vẫn thực hiện bình thường với chính sách đã áp dụng. Trong đó, với chính sách mua lại, SJC đưa ra các điều kiện, tỷ lệ thu đổi với riêng từng loại sản phẩm.
Trong đó, với kim cương viên rời, nếu khách hàng bán lại, doanh nghiệp áp dụng tỷ lệ thu mua từ 93 - 95% giá trị sản phẩm, tùy kích thước viên đá.
Mức giá thu mua lại 95% áp dụng với kim cương có kích thước từ 6 mm đến dưới 8,6mm.
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Với kim cương viên rời, khách làm mất hóa đơn sẽ không được thu mua lại. Ảnh minh họa
Các kích thước dưới 5mm, từ 5mm - 6mm và lớn hơn hoặc bằng 8,6mm, tỷ lệ thu lại ở mức 93%.
Nếu khách đổi kim cương rời sang nữ trang mới có giá trị bằng hoặc cao hơn hóa đơn mua ban đầu, tỷ lệ thu mua được nâng lên 95% với kim cương dưới 5mm và cao nhất 97% với kích thước kim cương từ 5mm trở lên.
Tuy nhiên, SJC cũng thông báo chỉ mua lại khi kim cương còn nguyên vẹn theo đúng kiểm định của giấy chứng nhận và có hóa đơn bán hàng kèm theo.
Trường hợp khách mất kiểm định tại Rồng vàng thì phải giám định lại và tự chi trả chi phí. Nếu khách làm mất giấy giám định GIA thì viên kim cương sẽ thu theo thỏa thuận.
Nhưng nếu sau khi kiểm định và chỉnh sửa kim cương (chi phí do khách chi trả), nếu kim cương có sai lệch kích thước so với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, hoặc kim cương bị dập mẻ, trầy xước, công ty sẽ chỉ mua lại theo thỏa thuận.
Trong trường hợp kim cương có mã số cạnh không khớp so với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, SJC không mua lại.
Ngoài ra, với kim cương viên, nếu khách hàng làm mất hóa đơn bán hàng cũng sẽ không được thu mua lại, đổi sản phẩm khác...
Trong khi đó, với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC đưa ra mức thu mua lại là 80% nếu khách bán và 85% nếu khách đổi sang sản phẩm mới.
|TT
|Loại hàng
|Giá trị thu mua với trường hợp khách bán lại
|Giá trị thu mua với khách đổi nữ trang mới
|1
|Nữ trang gắn kim cương, vỏ kim cương.
|80%
|85%
|2
|Nữ trang gắn đá quý; đá bán quý; nhẫn cưới gắn kim cương...
|70%
|80%
|3
|Nữ trang gắn ngọc trai
|55%
|70%
|4
Kim cương viên rời:
-Kích thước dưới 5mm
-Kích thước 5mm đến dưới 6mm
-Kích thước 6mm đến dưới 8,6mm
-Kích thước dưới 8,6mm
93%
93%
95%
93%
95%
97%
97%
97%
|5
|Các loại đá và ngọc trai bán viên rời
|Không thu mua
|Không thu mua
Các loại nữ trang gắn đá quý ruby, sapphire; nữ trang gắn đá bán quý; nhẫn cưới gắn kim cương... mức thu lại là 70% và đổi sang sản phẩm khác được áp dụng 80%.
Với nữ trang gắn ngọc trai, mức thu lại chỉ 55% và đổi sản phẩm khác áp dụng 70%.
Riêng nhóm đá và ngọc trai bán viên rời, SJC không mua lại.
Với nữ trang SJC khi khách làm thất lạc hóa đơn sẽ thu mua lại theo giá thỏa thuận tại thời điểm giao dịch.
Chính sách, quy định thu mua, đổi hàng trang sức cũ này được SJC áp dụng từ đầu tháng 8/2025.
Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Đáng chú ý, các bị can bị khởi tố liên quan đến SJC, trong đó có Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, 3 đối tượng liên quan cũng đã bị khởi tố là Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc thực hiện việc bán, vận chuyển, giao số kim cương này cho SJC.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.