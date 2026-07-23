SJC thu mua lại kim cương thế nào?

SJC chỉ mua lại khi kim cương còn nguyên vẹn theo đúng kiểm định của giấy chứng nhận và có hóa đơn bán hàng kèm theo; tỷ lệ thu đổi cao nhất đến 97%.

Theo thông tin công bố của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), các sản phẩm kim cương doanh nghiệp này đang bán là trang sức với nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền, vòng, lắc, vỏ kim cương, kim cương viên...

Hiện việc mua bán vẫn thực hiện bình thường với chính sách đã áp dụng. Trong đó, với chính sách mua lại, SJC đưa ra các điều kiện, tỷ lệ thu đổi với riêng từng loại sản phẩm.

Trong đó, với kim cương viên rời, nếu khách hàng bán lại, doanh nghiệp áp dụng tỷ lệ thu mua từ 93 - 95% giá trị sản phẩm, tùy kích thước viên đá.

Mức giá thu mua lại 95% áp dụng với kim cương có kích thước từ 6 mm đến dưới 8,6mm.

Với kim cương viên rời, khách làm mất hóa đơn sẽ không được thu mua lại. Ảnh minh họa

Các kích thước dưới 5mm, từ 5mm - 6mm và lớn hơn hoặc bằng 8,6mm, tỷ lệ thu lại ở mức 93%.

Nếu khách đổi kim cương rời sang nữ trang mới có giá trị bằng hoặc cao hơn hóa đơn mua ban đầu, tỷ lệ thu mua được nâng lên 95% với kim cương dưới 5mm và cao nhất 97% với kích thước kim cương từ 5mm trở lên.

Tuy nhiên, SJC cũng thông báo chỉ mua lại khi kim cương còn nguyên vẹn theo đúng kiểm định của giấy chứng nhận và có hóa đơn bán hàng kèm theo.

Trường hợp khách mất kiểm định tại Rồng vàng thì phải giám định lại và tự chi trả chi phí. Nếu khách làm mất giấy giám định GIA thì viên kim cương sẽ thu theo thỏa thuận.

Nhưng nếu sau khi kiểm định và chỉnh sửa kim cương (chi phí do khách chi trả), nếu kim cương có sai lệch kích thước so với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, hoặc kim cương bị dập mẻ, trầy xước, công ty sẽ chỉ mua lại theo thỏa thuận.

Trong trường hợp kim cương có mã số cạnh không khớp so với hóa đơn và giấy kiểm định ban đầu, SJC không mua lại.

Ngoài ra, với kim cương viên, nếu khách hàng làm mất hóa đơn bán hàng cũng sẽ không được thu mua lại, đổi sản phẩm khác...

Trong khi đó, với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC đưa ra mức thu mua lại là 80% nếu khách bán và 85% nếu khách đổi sang sản phẩm mới.

TT Loại hàng Giá trị thu mua với trường hợp khách bán lại Giá trị thu mua với khách đổi nữ trang mới 1 Nữ trang gắn kim cương, vỏ kim cương. 80% 85% 2 Nữ trang gắn đá quý; đá bán quý; nhẫn cưới gắn kim cương... 70% 80% 3 Nữ trang gắn ngọc trai 55% 70% 4 Kim cương viên rời: -Kích thước dưới 5mm -Kích thước 5mm đến dưới 6mm -Kích thước 6mm đến dưới 8,6mm -Kích thước dưới 8,6mm 93% 93% 95% 93% 95% 97% 97% 97% 5 Các loại đá và ngọc trai bán viên rời Không thu mua Không thu mua

Các loại nữ trang gắn đá quý ruby, sapphire; nữ trang gắn đá bán quý; nhẫn cưới gắn kim cương... mức thu lại là 70% và đổi sang sản phẩm khác được áp dụng 80%.

Với nữ trang gắn ngọc trai, mức thu lại chỉ 55% và đổi sản phẩm khác áp dụng 70%.

Riêng nhóm đá và ngọc trai bán viên rời, SJC không mua lại.

Với nữ trang SJC khi khách làm thất lạc hóa đơn sẽ thu mua lại theo giá thỏa thuận tại thời điểm giao dịch.

Chính sách, quy định thu mua, đổi hàng trang sức cũ này được SJC áp dụng từ đầu tháng 8/2025.