SJC kinh doanh ra sao trong hơn một thập kỷ qua?

Giai đoạn 2013-2023, SJC duy trì doanh thu lớn nhưng lợi nhuận mỏng. Đến 2024-2025, doanh nghiệp ghi nhận bước ngoặt khi liên tiếp lập đỉnh lợi nhuận.

Sau một thập kỷ doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng lợi nhuận mỏng, SJC đã bứt phá trong 2024-2025 khi liên tiếp báo lãi. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mang về khoản doanh thu gần 14.031 tỷ đồng trong năm ngoái, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm liền trước và cũng là mức doanh thu thấp nhất tính trong vòng 10 năm gần đây.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh tới 58% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp của công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 6% lên gần 742 tỷ đồng . Biên lãi gộp được ghi nhận ở mức 5%.

Mỗi ngày lãi hơn 1 tỷ đồng

Cũng trong năm 2025, SJC ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 4 tỷ đồng , tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm gần 40%, chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn 7% so với năm trước đó.

Kết thúc năm, SJC báo lãi trước thuế 534 tỷ đồng , lợi nhuận ròng 426 tỷ đồng , đều cao hơn 9% so với cùng kỳ. Như vậy, ước tính trung bình mỗi ngày trong năm 2025, SJC lãi hơn 1 tỷ đồng .

Mức lợi nhuận này là kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin tài chính vào năm 2013 và vượt xa mục tiêu mà ban lãnh đạo công ty trình UBND TP.HCM - cơ quan đại diện Nhà nước đang sở hữu 100% vốn tại SJC.

Tại ngày 31/12/2025, SJC ghi nhận tổng tài sản hơn 2.500 tỷ đồng , cao hơn 14% so với đầu năm. Trong đó hơn 2.000 tỷ là hàng tồn kho, nhưng công ty không trích lập dự phòng cho khoản này. Nợ phải trả tính tới cuối năm 2025 là hơn 576 tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm.

Đáng chú ý, trước đó SJC đã có năm 2024 kinh doanh rực rỡ khi lần đầu tiên báo lãi trăm tỷ. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu lên tới 32.193 tỷ đồng .

Đi cùng doanh thu cao, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng đột biến. SJC báo lãi trước thuế 377 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 283 tỷ đồng , hơn gấp 4 lần năm 2023.

Kết quả kinh doanh tích cực của SJC diễn ra trong bối cảnh năm 2024, giá vàng trong nước biến động mạnh nhất lịch sử và có tới 21 lần lập đỉnh về giá.

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA SJC TRONG HƠN THẬP KỶ QUA Nguồn: BCTC đã kiểm toán của DN. Nhãn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ đồng 72087 27668 16038 18036 21594 22950 20871 23127 23491 17689 27154 28408 32193 14031 Lợi nhuận trước thuế

389 270 90 91 80 85 36 67 75 56 69 88 489 534

Giai đoạn doanh thu chục nghìn tỷ nhưng lợi nhuận "siêu mỏng"

Ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2024-2025, tuy nhiên trong một thập kỷ trước đó (2014-2023), chưa năm nào SJC lãi trước thuế quá 100 tỷ đồng .

Như trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 28.408 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 88 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng . Lý do là giá vốn hàng bán đã chiếm đến 99% doanh thu.

Năm 2022, SJC cũng ghi nhận doanh thu 27.154 tỷ đồng , tăng mạnh so với con số 17.689 tỷ đồng của 2021 - năm mà thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Mức lãi trước thuế doanh nghiệp thu được trong năm 2022 cũng khá khiêm tốn, chưa tới 69 tỷ đồng . Còn trong năm 2021, SJC chỉ lãi trước thuế 56 tỷ đồng .

Với các năm kinh doanh từ 2014 đến 2020, doanh thu dao động 12.000- 25.000 tỷ đồng nhưng lãi trước thuế mỏng, đều dưới 100 tỷ đồng .

Đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2013 của SJC cho thấy doanh thu 27.668 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng . Tuy nhiên, nếu so với 2012, các con số này đều thấp hơn hẳn. Doanh thu SJC năm 2012 cao vượt trội, đạt 72.087 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế lên tới gần 400 tỷ đồng .

Thực tế, Nghị định 24 năm 2012 của Chính phủ đã giao cơ chế độc quyền vàng miếng cho SJC, với mục tiêu ổn định thị trường vàng, chống "vàng hóa" nền kinh tế. Theo đó, Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, NHNN là cơ quan tổ chức quản lý và đã chọn SJC làm đơn vị gia công sản phẩm vàng miếng theo hạn mức và kế hoạch được duyệt. Vì vậy, SJC là đơn vị duy nhất được phép dập vàng miếng mang thương hiệu quốc gia tại Việt Nam từ năm 2012.

Đến tháng 10/2025, Nghị định 232 có hiệu lực đã chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền này của SJC, để các đơn vị như ngân hàng và doanh nghiệp được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định của NHNN.