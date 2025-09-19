Sir Alex cô độc

Sir Alex Ferguson gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi người vợ gắn bó gần 58 năm, Lady Cathy, qua đời năm 2023.

Trong những năm gần đây, Sir Alex tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Sir Alex chia sẻ: “Sau khi vợ tôi qua đời, tôi gần như bị mắc kẹt trong cuộc sống, ở ẩn trong nhà. Tôi sau đó chuyển nhà ra vùng nông thôn, ngay cạnh nhà con trai tôi”.

Bà Cathy được Sir Alex ca ngợi là nền tảng vững chắc trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Hai người gặp nhau năm 1964 và kết hôn hai năm sau đó. Sau khi Sir Alex giải nghệ năm 2013, bà tiếp tục là chỗ dựa khi ông hồi phục sau cơn đột quỵ.

Tuy nhiên, tháng 10/2023, bà Cathy qua đời, khiến huyền thoại của Manchester United nhận cú sốc lớn. Ông rời bỏ căn biệt thự trị giá 3,25 triệu bảng ở Cheshire, để mua một ngôi nhà trị giá 1,2 triệu bảng tại một ngôi làng yên bình gần con trai Darren. Sir Alex cho biết ông làm vậy để tránh cảnh cô độc khi tuổi già.

Sir Alex sẽ bước sang tuổi 84 vào tháng 12 năm nay, và ông thừa nhận lo lắng về trí nhớ của mình: “Có những lúc tôi quên một số thứ. Không ai còn giữ được trí nhớ hoàn hảo 100%. Nhưng khi làm HLV, trí nhớ luôn quan trọng với tôi. Bây giờ, tôi làm nhiều câu đố ô chữ, hát nhiều và đọc sách để khắc phục điều đó”.