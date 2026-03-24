Sinh viên tố bị ép thực tập từ 7h50 tới 19h50: Nhà trường nói gì?

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Giang) khẳng định thông tin sinh viên bị ép tăng ca xuất hiện trên mạng xã hội đã bị cắt xén, gây hiểu nhầm.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Giang) bị ép tăng ca trong thời gian thực tập. Nội dung các bài đăng cho biết trước khi bước vào quá trình thực tập, các sinh viên được người phụ trách thông báo việc tăng ca căn cứ trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tập, các sinh viên bị ép tăng ca, làm việc từ 7h50 tới 19h50 hàng ngày. Nếu không thực hiện, sinh viên sẽ bị sa thải. Ngoài ra, nếu sinh viên nghỉ quá 10 (kể cả nghỉ ốm, việc riêng...), các em sẽ không có điểm thực tập. Bạn nào nghỉ tự do, mỗi ngày sẽ bị trừ 1 điểm.

Liên quan đến thông tin trên, trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp đã có phản hồi. Theo nhà trường, trong những ngày gần đây, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực tập của sinh viên. Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, thậm chí bị cắt xén, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và hoạt động của nhà trường cũng như các đối tác.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định việc cho học sinh sinh viên đi thực tập theo kế hoạch, ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp trực tiếp trả công, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đi lại và các chế độ khác theo đúng quy định.

"Việc tăng ca (nếu có) do doanh nghiệp thỏa thuận với học sinh sinh viên trên tinh thần tự nguyện", nhà trường khẳng định, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ triệu tập các tập thể, cá nhân, xử lý các thông tin đăng tải và bình luận trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến thương hiệu nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật II, được thành lập từ năm 1966. Trường có quy mô khoảng 4000 học sinh, sinh viên với 35 ngành/nghề bậc cao đẳng và trung cấp.