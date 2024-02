Sinh viên đại học bị Taylor Swift dọa kiện

Một sinh viên Đại học Central Florida bị phía Taylor Swift gửi thư dọa kiện vì người này đã theo dõi các chuyến bay riêng của nữ ca sĩ và đăng lên mạng.

Các chuyến bay riêng của Taylor Swift bị theo dõi. Ảnh: Matt Winkelmeyer.

Ngày 6/2, Washington Post đưa tin luật sư của Taylor Swift đã gửi thư cho Jack Sweeney, sinh viên Đại học Central Florida (Mỹ), yêu cầu nam sinh này ngừng theo dõi các chuyến bay riêng của nữ ca sĩ và đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Lá thư này đã được gửi từ tháng 12/2023.

Trong thư, phía Taylor Swift kêu gọi nam sinh "ngừng theo dõi và quấy rối" vì việc bị theo dõi đã khiến nữ ca sĩ phải sống trong tình trạng thường xuyên lo sợ cho sự an toàn của bản thân. Nếu sinh viên này vẫn tiếp tục theo dõi, luật sư sẽ có biện pháp pháp lý để chống lại hành vi này.

"Với bạn, đây có thể là một trò tiêu khiển, hoặc là cách mà bạn muốn để có được danh tiếng và sự giàu có, nhưng đó lại là vấn đề sinh tử đối với khách hàng của chúng tôi. Cô Swift đã xử lý những kẻ theo dõi và cả những cá nhân muốn làm hại cô ấy", luật sư của Taylor Swift viết trong thư.

Ngoài ra, luật sư cũng đề cập đến những tranh chấp của Sweeney và Elon Musk trong quá khứ. Trước khi theo dõi chuyến bay của Taylor Swift, nam sinh này cũng từng theo dõi hoạt động bay của CEO Tesla và đăng lên mạng xã hội. Mark Zuckerberg và Tom Cruise cũng từng là đối tượng theo dõi của Sweeney.

Trao đổi với Business Insider, Jack Sweeney nói rằng cậu là fan của Taylor Swift. Cậu theo dõi các chuyến bay và đăng thông tin lên mạng chỉ với mục đích minh bạch và công khai thông tin chứ cậu không có ý định làm hại những người nổi tiếng.

"Tôi nghĩ mọi người quan tâm chuyến bay của người nổi tiếng. Tôi đăng lên mạng hay không cũng đâu quan trọng vì dù sao đó cũng là thông tin công khai", nam sinh nói.

Sau khi nhận thư từ luật sư của Taylor Swift, Sweeney đã kết nối với luật sư James Slater ở bang Florida. Slater nói rằng bức thư của phía nữ ca sĩ là "vô căn cứ" vì nam sinh không vi phạm quyền hợp pháp của chủ nhân bản hit You belong with me.

Người phát ngôn của Taylor Swift nói với Washington Post rằng điều đáng lo ngại là bài đăng của Jack Sweeney cho mọi người biết chính xác thời gian và địa điểm mà Taylor Swift sẽ đến. Để lấy được thông tin này, nam sinh sử dụng một công cụ gọi là ADS-B. Công cụ sẽ phát tin tức về chuyến bay lên mạng.

Chính điều này khiến những người nổi tiếng như Taylor Swift phải đăng ký các chương trình bảo mật của Cục Hàng không Liên bang nhằm giấu thông tin chuyến bay, tránh để dữ liệu hiển thị trên các trang web như FlightAware và Flightradar24.

Tuy nhiên, dữ liệu của ADS-B không có nguồn gốc từ Cục Hàng không Liên bang nên các chuyến bay vẫn có thể bị theo dõi. Sweeney đã lợi dụng kẽ hở này để theo dõi lịch trình bay của người nổi tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên Sweeney bị người nổi tiếng phản ứng vì vấn đề này. Đầu năm 2022, Elon Musk đề nghị trả cho nam sinh 5.000 USD để cậu xóa tài khoản @elonjet trên mạng xã hội. Lý do là vị tỷ phú sợ rằng tài khoản này sẽ khiến ông lọt vào tầm ngắm của những kẻ khủng bố.

Tuy nhiên, nam sinh từ chối nhận tiền, tài khoản @elonjet thì ngày càng trở nên phổ biến. Khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, Elon Musk quyết định dọa kiện, đồng thời khẳng định việc công khai chuyến bay đã gây ảnh hưởng đến con trai 3 tuổi của ông.

Hôm 6/2, khi phía Taylor Swift dọa kiện, Elon Musk đăng bài trên nền tảng X ủng hộ nữ ca sĩ, đồng thời nhấn mạnh Sweeney là một kẻ tồi tệ và Tayor có quyền lo lắng cho sự riêng tư của mình.