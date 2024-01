Taylor Swift 'xâm chiếm' trường đại học

Nhiều trường đại học ở Mỹ mở lớp đào tạo, nghiên cứu về Talor Swift, mỗi lớp nghiên cứu về một chủ đề khác nhau và phương pháp dạy cũng rất khác.

Taylor Swift và âm nhạc của cô được đưa vào giảng dạy ở trường đại học. Ảnh: NBC News.

Khi Taylor Swift ngày càng trở nên quen thuộc với văn hóa đại chúng Mỹ, các trường đại học ở nước này bắt đầu mở các lớp đào tạo, nghiên cứu về âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng như những tác động của cô đối với lĩnh vực nghệ thuật và nền kinh tế.

Viện Clive Davis của Đại học New York là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Mỹ cung cấp lớp nghiên cứu về Taylor Swift vào năm 2022. Người đứng lớp là bà Brittany Spanos - cây bút nổi tiếng của tờ Rolling Stone.

Kể từ đó, hàng loạt trường đại học cũng có kế hoạch mở lớp tương tự. NBC News liệt kê một số khóa học về Taylor Swift tại các trường đại học khác tại Mỹ, từ Harvard cho đến Đại học Florida và Đại học California, Berkeley.

Taylor Swift được đưa vào các khóa học vì âm nhạc và sự thành công của cô mang lại những tác động lớn đến xã hội. Ảnh: The New Yoker.

Thế giới của Taylor Swift ở Đại học Harvard

Khóa học về Taylor Swift tại Đại học Harvard có tên là Taylor Swift and Her World do giáo sư tiếng Anh, nhà thơ, nhà phê bình văn học Stephanie Burt phụ trách. Giáo sư Burt cũng là một Swiftie (tên gọi chung của cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift).

Sinh viên tham gia khóa học này được giao nhiệm vụ phân tích danh sách đĩa nhạc do nữ ca sĩ phát hành, đồng thời xác định các biện pháp tu từ và nghệ thuật sử dụng từ ngữ mà Taylor Swift đã đưa vào các ca khúc.

Chương trình học cũng bao gồm những tác phẩm văn học do giáo sư Burt lựa chọn để kết nối với âm nhạc của Taylor Swift theo chủ đề, bao gồm các bài thơ về nỗi nhớ thời thơ ấu, tiểu thuyết nói về việc trở thành một nghệ sĩ hoặc các tác phẩm phê bình về lĩnh vực nghệ thuật.

Giáo sư Stephanie Burt đã chọn ra những tác phẩm nổi tiếng như The Song of the Lark của tiểu thuyết gia Willa Cather, một số bài thơ của William Wordsworth và một tiểu luận học thuật về Taylor Swift của Margaret Rossman.

Người tham gia khóa học không nhất thiết phải là fan của Talor Swift. Tuy nhiên, giáo sư Burt yêu cầu người học phải thể hiện được khả năng viết khéo léo và có sự am hiểu nhất định về nhạc của Taylor Swift cũng như các tác phẩm văn học.

Đại học Texas, Austin dạy về âm nhạc của Taylor Swift

Tại Đại học Texas, Austin, khóa học về Taylor Swift có tên là The Taylor Swift Songbook. Người phụ trách khóa học là nhà Trung cổ học, giáo sư Elizabeth Scala. Bà gọi khóa học này chính là bước ngoặt đương đại trong sự nghiệp nghiên cứu của mình.

Khóa học về Taylor Swift ở Đại học Texas, Austin sẽ xoay quanh việc nữ ca sĩ sử dụng những công cụ văn học để viết nhạc. Phần đầu khóa học tập trung phân tích một số bài hát của ca sĩ nhạc đồng quê và thảo luận về cấu trúc của các ca khúc đó.

Ngoài ra, sinh viên được giao nhiệm vụ so sánh hai bài hát của Taylor Swift và tìm ra những biện pháp nghệ thuật trong đó.

Khác với giáo sư Stephanie Burt, giáo sư Elizabeth Scala lại kỳ vọng những người đến với khóa học của bà sẽ là fan của Taylor Swift. Bà cũng mong rằng những người thường xuyên nghe nhạc của nữ ca sĩ sẽ chỉ ra được họ thích ca khúc đó ở điểm nào, vì sao lại thích.

Sự nghiệp âm nhạc 17 năm của Taylor Swift khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Forbes.

Dùng nhạc Taylor Swift để kể chuyển tại Đại học Florida

Khóa học Taylor Swift ở Đại học Florida có tên là Musical Storytelling With Taylor Swift and Other Iconic Female Artists.

Người đứng lớp là giáo sư Ngôn ngữ học Melina Jimenez. Bản thân bà không phải là Swiftie, nhưng bà từng thấy sinh viên của mình nói rất nhiều về Taylor Swift nên bà quyết định mở khóa học để sinh viên có nhiều cơ hội thảo luận hơn.

Trong suốt khóa học kéo dài 13 tuần, sinh viên sẽ nghiên cứu về các album mà Taylor Swift đã phát hành, đồng thời tìm hiểu kỹ hơn về các chủ đề như tiêu chuẩn kép, người yêu cũ, sự phản bội... khi đặt trong bối cảnh hiện đại. Khóa học cũng sẽ đề cập đến sự ảnh hưởng của nhạc Taylor Swift đối với văn hóa đại chúng.

Để hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được đánh giá thông qua các bài viết và buổi thảo luận trên lớp. Cuối khóa học, sinh viên làm bài tập theo nhóm nhỏ, chọn một chủ đề nhất định từ đĩa nhạc của Taylor Swift rồi thảo luận về chủ đề đó.

Học về Taylor Swift nhưng lại liên quan chuyện khởi nghiệp ở Đại học California, Berkeley

Tại Đại học California, Berkeley, khóa học về Taylor Swift có tên là Artistry & Entrepreneurship: Taylor’s Version. Khóa học này do giáo sư Crystal Haryanto xây dựng và trực tiếp giảng dạy.

Khác với các khóa học nghiên cứu về âm nhạc của Taylor Swift, khóa học ở Đại học California, Berkeley lại đi sâu về lát cắt kinh tế, kinh doanh và xã hội học, cũng như tác động của nữ ca sĩ đối với xã hội với tư cách là một nghệ sĩ.

Ngoài việc tìm hiểu về chất trữ tình trong âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989, sinh viên sẽ tìm hiểu thêm về chiến lược tiếp thị và kinh doanh của cô, cũng như sự thành công của tour biểu diễn Eras Tour gần đây.

Theo thông tin được công bố trên trang web, sinh viên sẽ được chấm điểm dựa trên khả năng thảo luận về vai trò của Taylor Swift trên các phương tiện truyền thông và trong xã hội. Người học không nhất thiết phải là fan của Taylor nhưng nhà trường rất khuyến khích người học trở thành fan sau khóa học này.