Khóa học Taylor Swift ở Đại học Harvard bị quá tải vì quá nổi tiếng

Khóa học về Taylor Swift ở Đại học Harvard thu hút khoảng 300 đơn đăng ký nên người phụ trách khóa học phải đăng bài tuyển trợ giảng.

Khóa học Taylor Swift ở Đại học Harvard do giáo sư Stephanie Burt phụ trách. Ảnh: Forbes.

"Khóa học Taylor Swift của chúng tôi tại Đại học Harvard nổi tiếng đến mức chúng tôi cần thêm trợ giảng. Nếu bạn sống ở Boston hoặc khu đô thị Providence, yêu Taylor Swift và có bằng cấp/kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học về viết văn, hộp thư của tôi luôn sẵn sàng để nhận đăng ký từ bạn".

Đây là bài viết được giáo sư Stephanie Burt đăng tải trên mạng xã hội X hôm 3/1. Bà Burt là nhà thơ, nhà phê bình văn học, cũng là người phụ trách khóa học Taylor Swift tại Đại học Harvard.

Ban đầu, khóa học Taylor Swift của bà Burt không có nhiều người đăng ký. Nhưng sau đó, số lượng người muốn tham gia khóa học này tăng lên hàng chục, thậm chí lên đến 150 người chỉ trong vài giờ, theo CBS News.

Hiện, khóa học mang tên Taylor Swift and Her World thu hút gần 300 học viên đăng ký. Đó là lý do bà Stephanie Burt phải tuyển thêm trợ giảng.

Bà Burt đặt ra một số yêu cầu cho vị trí trợ giảng, ví dụ yêu Taylor Swift và có kinh nghiệm đứng lớp bậc đại học. Bà sẽ ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp Harvard, nhưng người tốt nghiệp trường khác vẫn có thể ứng cử làm trợ giảng cho khóa học này.

Chỉ sau vài ngày đăng tin tuyển trợ giảng, bài đăng của giáo sư Burt thu về hơn 1.000 lượt thích, gần 500 lượt chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều người chia sẻ hồ sơ cùng kinh nghiệm cá nhân, bày tỏ mong muốn được làm việc cùng bà Burt.

Là một Swiftie (tên gọi chung của cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift), giáo sư Stephanie Burt sẽ cho các học viên trong khóa học phân tích các sáng tác của Talor Swift, nghiên cứu văn hóa người hâm mộ, văn hóa người nổi tiếng và suy nghĩ của con người thuộc những chủng tộc khác nhau.

Cũng thông qua khóa học này, bà Burt muốn người học phân tích nhạc của Taylor Swift, từ đó liên hệ với những tác phẩm văn học nổi tiếng trong quá khứ.

Giáo sư Stephanie Burt đã chọn ra những tác phẩm nổi tiếng như The Song of the Lark của tiểu thuyết gia Willa Cather, một số bài thơ của William Wordsworth và một tiểu luận học thuật về Taylor Swift của Margaret Rossman.

Người tham gia khóa học không nhất thiết phải là fan của Talor Swift. Tuy nhiên, giáo sư Burt yêu cầu người học phải thể hiện được khả năng viết khéo léo và có sự am hiểu nhất định về nhạc của Taylor Swift cũng như các tác phẩm văn học.

Đại học Harvard không phải trường duy nhất mở khóa học về Taylor Switt. Tại Đại học Texas, Austin, người tham gia khóa học về nữ ca sĩ sinh năm 1989 sẽ tìm hiểu những nội dung xoay quanh việc cô sử dụng những công cụ văn học để viết nhạc.

Trong khi đó, khóa học Taylor Swift ở Đại học California, Berkeley lại liên quan câu chuyện khởi nghiệp. Cụ thể, khóa học đi sâu về lát cắt kinh tế, kinh doanh và xã hội học, cũng như tác động của nữ ca sĩ đối với xã hội với tư cách là một nghệ sĩ.