Sinh viên bỏ học, lừa đảo nhiều nhân viên tư vấn ôtô

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Ngô Trần Đắc Lộc (SN 2005, thường trú tại Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Ngô Trần Đắc Lộc là sinh viên bỏ học. Ngày 24/10, đối tượng từ TP.HCM lên Lâm Đồng, thuê phòng tại nhiều khách sạn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi.

Điển hình, ngày 5/11, Lộc đến Showroom ôtô hiệu MG đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương - Đà Lạt giả vờ hỏi mua ôtô nhãn hiệu “MG5”. Làm quen được anh Nguyễn Duy Thái (SN 2002), nhân viên tư vấn khách hàng, đối tượng này rủ anh Thái đi cà phê để tư vấn xe.

Lộc xưng là nhân viên ngân hàng, chuyên mở tài khoản cho khách qua ứng dụng "CAKE BY VPBank". Do tin tưởng, anh Thái đã đưa điện thoại cho Lộc mượn và cung cấp thông tin cá nhân cho Lộc.

Đối tượng Ngô Trần Đắc Lộc đã bị Công an bắt giữ.

Trên điện thoại này, đối tượng đã thiết lập tên đăng nhập và mật khẩu tạo một tài khoản ngân hàng. Lộc tiếp tục vào ứng dụng Momo trong điện thoại của anh Thái, đăng ký vay 30 triệu đồng rồi chuyển số tiền này qua tài khoản ngân hàng của nhân viên tư vấn xe. Để chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng nói dối với nạn nhân rằng đang kiểm tra thông tin cá nhân trên tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, nhân viên này đã mở sinh trắc học khuôn mặt của mình trên tài khoản ngân hàng. Lập tức, Lộc chuyển 30 triệu đồng này vào tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, các ngày 6, 8, 10, 12 và 13/11, Ngô Trần Đắc Lộc đã chiếm đoạt 30 triệu đồng của anh Trần Tuấn Kiệt (SN 2002, trú phường Cam Ly - Đà Lạt), là nhân viên tư vấn ôtô của hãng Honda, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên - Đà Lạt, chiếm đoạt 30 triệu đồng của chị Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1999, thường trú phường Xuân Hương - Đà Lạt), nhân viên tư vấn showroom hãng ôtô HUYNDAI, đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiếm đoạt của anh Phan Hồ Hoàng Chinh (SN 2001, thường trú phường Lâm Viên - Đà Lạt), nhân viên tư vấn của hãng ôtô "GAC" 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ngô Trần Đắc Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhân viên khách sạn và điện thoại của một người khác.

Tới nay, Công an xác định đối tượng này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ít nhất của 6 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 125 triệu đồng.

Thượng tá Hồ Hải Dương, Trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết ngay khi nhận thông tin trình báo từ các bị hại, đơn vị đã tập trung lực lượng truy vết, khoanh vùng đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, chân dung về kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ứng dụng công nghệ cao hết sức tinh vi đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.