Bắt đối tượng vào tiệm vàng Kim Yến giật 2 lắc vàng sau 6 giờ gây án

Chỉ sau chưa đầy 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng vờ mua 2 lắc vàng rồi giật, tháo chạy.

Ngày 2/12, thông tin từ Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM), đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Quốc Huy (SN 1978) để điều tra về vụ cướp giật tại tiệm vàng Kim Yến.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 30/11, một đối tượng mặc áo tím, đội nón kết, đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang. Tại đây, đối tượng yêu cầu nhân viên cho xem 2 dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng. Trong lúc, chị N.T.Y (chủ tiệm) đưa vàng cho xem, đối tượng giật 2 dây lắc vàng rồi bỏ chạy.

Nguyễn Quốc Huy thời điểm bị bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Minh Tâm, trưởng Công an phường cùng Trung tá Thân Thành Hải, Phó trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng Công an phường phối hợp với cùng Phòng CSHS các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức truy xét đối tượng nghi vấn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày (tức gần 6 giờ tiếp nhận tin báo) các trinh sát đã xác định và bắt giữ Nguyễn Quốc Huy, đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cảnh sát cũng thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án. Hiện vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân, các chủ tiệm vàng cần lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh, đặc biệt, hạn chế việc ra vào tự do, kiểm soát chặt chẽ người lạ, tăng cường nhân sự bảo vệ, thường xuyên tập huấn cho nhân viên về các tình huống cướp giật, cướp có vũ trang để bảo vệ tài sản.