Lừa bán đá thiên thạch, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024 tại xã Đơn Dương, theo Quyết định khởi tố vụ án số 230/QĐKT - CSHS ngày 30/7/2025 do bị can Tou Prong Thu Niaê (SN 1989, đăng ký TT: Thôn K'Lot, xã Đơn Dương) thực hiện.

Quá trình điều tra cho thấy, bản thân bị can Tou Prong Thu Niaê không có nghề nghiệp ổn định. Quá trình sinh sống tại địa phương, Tou Prong Thu Niaê thấy có nhiều người có nhu cầu mua bán đá thiên thạch (hay còn gọi là đồng đen), nên từ đầu năm 2024 đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này.

Để thực hiện kế hoạch, Tou Prong Thu Niaê đã lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin về đặc tính "thần kỳ" của đá thiên thạch như nổi nước, phá kính thủy ngân, hủy nhiệt kế. Sau đó, Tou Prong Thu Niaê thông qua những người "môi giới" mua bán đá hoặc tự tìm kiếm thông tin số điện thoại của những người có nhu cầu mua đá rồi chủ động liên hệ đưa ra thông tin bản thân có đá thiên thạch do tổ tiên để lại có đặc tính "thần kỳ" cần bán với mức giá 1.000 tỷ.

Khi xác định được bị hại cần mua đá, Tou Prong Thu Niaê đã gửi hình ảnh chụp cúng lễ, ảnh "thử đá" (kính thủy ngân bị nứt), nhưng do đưa ra lý do yếu tố tâm linh nên phải cúng, phải nhờ "thầy" làm lễ mới đưa đá ra giao dịch được..., từ đó bị can Tou Prong Thu Niaê yêu cầu các bị hại phải đưa tiền đặt cọc, ứng trước tiền để mua đồ cúng, lo việc gia đình và sẽ ký nhận vào các giấy tờ, hợp đồng, giấy ủy quyền, giấy nhận tiền với bị hại và hẹn ngày giao dịch đá.

Sau khi nhận các khoản tiền trên, đến ngày giao dịch đá, Tou Prong Thu Niaê tiếp tục viện lý do người thân bị tai nạn, bệnh tật của người thân để trì hoãn và yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền để lo cho người thân khỏi bệnh để tiến hành giao đá. Bằng việc hứa hẹn nhiều lần như trên cho đến khi bị hại nghi ngờ yêu cầu hoàn trả tiền, thì Tou Phong Thu Niaê cắt đứt liên lạc và tiếp tục tìm kiếm bị hại mới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đông đã xác định bị can Tou Prong Thu Niaê đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác với số tiền hơn 984 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo để quần chúng nhân dân biết, phòng tránh. Đồng thời, nếu ai là bị hại liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng phương thức thủ đoạn như trên do bị can Tou Prong Thu Niaê thực hiện, thì trình báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết.

Thông tin, tài liệu gửi về Đội phòng ngừa và điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: Số 19 Trần Phú, phường Xuân Hương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hoặc trao đổi qua điều tra viên Đặng Thị Tuyết Ngân.