Cựu nữ tiếp viên hàng không và bạn trai lập đường dây môi giới mại dâm

Cựu nữ tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền cùng bạn trai Zhang Lei (người Trung Quốc) sắp hầu tòa vì có liên quan đến đường dây mại dâm bạc tỷ bị phát hiện tại nhà hàng Fortuner II, TP.HCM.

TAND TP.HCM tống đạt quyết định đưa vụ cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền điều hành đường dây mại dâm tại TP.HCM ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Mai Trâm làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên xét xử là Kiểm sát viên Bùi Ngọc Long.

Các bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 5 đồng phạm bị Viện Kiểm sát truy tố cùng về tội "Môi giới mại dâm".

Đinh Thị Thanh Tuyền tại Cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Thanh Tuyền sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, Tuyền ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên cho một hãng hàng không. Năm 2022, Tuyền chuyển vào TP.HCM làm việc.

Cáo trạng xác định: Tháng 5/2022, Zhang Lei (cùng Tuyền sống chung với nhau như vợ chồng) nhận sang nhượng lại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II để kinh doanh ăn uống, karaoke. Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp quản lý, điều hành. Đến tháng 2/2023, Tuyền bắt đầu cùng tham gia quản lý nhà hàng.

Zhang Lei và Tuyền thuê các bị can: Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh làm quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu làm quản lý tiếp viên nữ. Cả hai chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách.

Khi khách đến ăn uống và có nhu cầu mua dâm, thì sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên ra ngoài bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng/qua đêm.

Khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng ghi mã số, tên tiếp viên vào sổ và hỏi có đi bán dâm hay không. Nếu tiếp viên đồng ý bán dâm thì khi ghi tên sẽ viết chữ hoa ký hiệu đầu tiên. Tiếp viên nào không bán dâm, thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý (Chí, Anh, Diễm và Liễu) biết. Sau đó, Chí gửi thông tin tiếp viên bán dâm và không bán dâm lên nhóm (Telegram 1127) của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng theo dõi.

Zhang Lei (thứ 3 từ trái qua) và các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Khi khách đến yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ, quản lý tiếp viên sẽ báo Quốc Anh đưa tiếp viên đến các cửa phòng. Sau đó, quản lý dẫn tiếp viên vào cho khách chọn.

Nếu tiếp viên ra ngoài trước 22h30, thì phải viết giấy xin về sớm trình cho Nguyễn Hữu Chí duyệt. Sau khi được duyệt, tiếp viên đưa giấy cho Hoàng mới được phép rời nhà hàng để đi bán dâm.

Từ 22h30 đến 24h, tiếp viên muốn ra ngoài phải báo Quốc Anh. Khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết cho ra ngoài.

Lúc 23h30 và 23h40 ngày 17/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Phường 5 và Phường 9, Quận 5 (cũ) tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Phụng Hoàng và khách sạn Valentine, phát hiện có 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an khám xét nhà riêng của Zhang Lei. Ảnh: CA.

Qua làm việc với Công an, các cô gái bán dâm khai nhận đều là tiếp viên của nhà hàng - khách sạn Tài Nguyên Fortuner II.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kiểm tra Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, phát hiện những người liên quan hoạt động môi giới mại dâm gồm Chí, Anh, Hoàng, Lê Thị Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác có liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Chí, Anh, Hoàng, Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác. Tất cả đều khẳng định Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II do Zhang Lei và Đinh Thị Thanh Tuyền làm chủ.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CA.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều khai nhận hành vi phạm tội. Bị can Zhang Lei và Tuyền khai, từ tháng 2/2023 bắt đầu chủ trương cho tiếp viên nữ bán dâm để thu hút khách (qua đó tăng doanh thu nhà hàng), song khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động này. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, cả hai thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để sửa chữa, trang trí và vận hành cơ sở.

Theo cáo trạng, ngoài truy tố các bị can, Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính những người mua dâm và bán dâm theo quy định.