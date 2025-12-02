Mâu thuẫn khi xem cờ tướng, một người bị đâm trọng thương

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án "Giết người", ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (SN 1986, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai). Đối tượng này dùng dao đâm người trong lúc xem đánh cờ tướng.

Cụ thể, khoảng 10h07 ngày 30/11, khi ông Đoàn Văn S. (SN 1973) đang đứng xem cờ trước số nhà 333 đường Ngô Quyền, Đức bất ngờ rút dao dài khoảng 25 cm đâm một nhát vào sườn trái rồi bỏ chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Lào Cai khám nghiệm hiện trường, truy bắt và khống chế Đức sau 20 phút gây án.

Đối tượng Bùi Việt Đức. Ảnh: Quỳnh Trang.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Đức khai do mâu thuẫn lời qua tiếng lại với ông S trong những lần xem cờ trước đó, nên nảy sinh ý định trả thù. Đức mang theo dao gọt hoa quả và đợi lúc ông S sơ hở để ra tay. Nhát đâm khiến nạn nhân bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Ông S đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai và hiện qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ hành vi của Đức để xử lý theo quy định pháp luật.