Singapore phạt người nuôi 79 con chó không phép

Tòa án Singapore gần đây phạt một người phụ nữ 16.500 USD vì nuôi 79 con chó trong nhà nhưng không có giấy phép và chip nhận dạng chó phù hợp.

Tòa án Singapore gần đây đã phạt Julia Nicole Moss khi nuôi 79 con chó nhưng không tuân thủ theo quy định pháp luật. Ảnh: Channel News Asia.

Trong suốt 2 năm, Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đã kiểm tra nhà Julia Nicole Moss nhiều lần và yêu cầu Julia tuân thủ các quy định về chip nhận dạng chó và giấy phép.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 6/2022, khi một công ty luật đại diện cho một ngân hàng báo cáo cho Cơ quan Thú y và Động vật (AVS) về đàn chó tại nhà Julia. Ngôi nhà đang bị tịch thu do chồng Julia không trả được nợ thế chấp.

Khi NParks kiểm tra nhà Julia lần đầu tiên và phát hiện 65 con không giấy phép, chủ yếu chó lai toy poodle, Channel News Asia đưa tin. Các nhân viên AVS nhiều lần khuyến cáo Julia cần gắn chip nhận dạng cho chó, một biện pháp nhận dạng và truy xuất nguồn gốc từng con.

NParks kiểm tra thêm 4 lần vào năm 2022, liên tục nhắc nhở Julia gắn chip nhận dạng chó, triệt sản và tìm nhà mới cho chó dựa trên luật pháp và quy định của Singapore. Tuy nhiên, bà không tuân thủ. Những con chó không được triệt sản và số lượng tăng từ 65 lên 79 con trong vòng 2 năm.

Julia liên tục nói về dự định chuyển đến Dubai cùng 79 con chó. Đầu năm 2024, NParks nhận thấy Julia vẫn chưa có dấu hiệu chuyển đi, đồng thời bị phá sản. Tới tháng 5/2024, NParks ban hành chỉ thị yêu cầu Moss gắn chip cho tất cả trong vòng 90 ngày.

Tuy nhiên, Julia viện dẫn lý do thiếu kinh phí, và tiếp tục chống chế với kế hoạch chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tháng 9/2024, AVS đã gắn chip cho 71 con với chi phí hơn 1.000 USD , trong khi 8 con còn lại đã được gắn chip trước đó. Julia vẫn chưa thanh toán số tiền này.

Ngân hàng gửi thông báo sẽ trục xuất gia đình Julia trước cuối tháng 10/2024, song nhiều lần gia hạn thời gian trục xuất với lý do nhân đạo tới tận tháng 1. NParks đã hỏi Julia về địa chỉ mới của đàn chó, song bà chỉ nói chung chung.

Mãi tới tháng 4, NParks phát hiện địa chỉ mới sau khi nhận được phản hồi từ công chúng. NParks gợi ý tìm nhà mới cho đàn chó, nhưng Julia không đồng ý. Số lượng đã tăng thêm 10 con từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2025.

Do không đủ tiền thuê nhà, Julia phải chuyển đi gấp và giao 37 con cho NParks, nhưng từ chối nộp số còn lại. NParks đã nộp đơn xin lệnh tịch thu, và được tòa án chấp thuận hồi tháng 7. Hầu hết chó đã có chủ nhân mới, còn Julia được phép nuôi 3 con sau khi có giấy phép hợp lệ.

Người phụ nữ 50 tuổi này nhận tội với 28 cáo buộc hôm 19/11. Hầu hết cáo buộc xoay quanh nuôi chó không giấy phép, số còn lại liên quan tới nuôi quá quy định ba con chó và không tuân thủ các chỉ thị chính thức. 72 cáo buộc khác đang được xem xét.

Công tố viên đề nghị mức phạt 16.500- 20.000 USD với Julia, nhấn mạnh vụ án này có quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Trong khi đó, luật sư yêu cầu mức phạt 11.500- 15.000 USD khi khẳng định thân chủ phạm tội “hoàn toàn vì lòng đam mê và yêu thương động vật chứ không hề có động cơ nào khác”. Luật sư mong muốn tòa án khoan hồng để Julia “tiếp tục cuộc sống”.

Trong khi đó, thẩm phán nhận định vụ án này “chưa từng có tiền lệ về số lượng chó cũng như hành vi phạm tội kéo dài”. Bà cho biết vụ án gây tác hại tiềm ẩn với sức khỏe cộng động và sự an toàn của chính những con chó, đặc biệt khi xét đến số lượng ngày càng tăng.