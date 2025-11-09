Mạng lưới rửa tiền 3 tỷ USD từ Campuchia lộ dấu vết ở Anh

Hai nghi phạm mang quốc tịch Campuchia trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, bị phát hiện đã chi gần 70 triệu USD mua hàng loạt căn hộ sang trọng ở London (Anh) trong lúc bỏ trốn, hé lộ quy mô và mạng lưới phức tạp của đường dây này.

Theo Tổ chức Phòng chống Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng Singapore (OCCRP), các giao dịch bất động sản được hai nghi phạm Su Binghai và Xu Haika thực hiện thông qua những công ty bình phong mở ra tại Anh.

Tờ Straits Times vừa thu thập được thông tin về cách hai nghi phạm rửa tiền tìm cách tẩu tán nguồn tiền bất minh thông qua việc mua loạt bất động sản ở nước ngoài ngay trong quá trình bỏ trốn.

Vung 27 triệu USD mua 9 căn hộ

“Trùm rửa tiền” Su Binghai là nghi phạm người Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia, đồng thời sở hữu hộ chiếu Vanuatu và St Kitts & Nevis.

Su Binghai đã bỏ trốn khỏi Singapore hồi tháng 8/2023. Ảnh: Straits Times.Ngay sau khi thoát các cuộc truy quét tội phạm do cảnh sát Singapore tiến hành hồi tháng 8/2023, Su Binghai rời đảo quốc sư tử và mua 9 căn hộ tại London (Anh) với tổng giá trị lên tới 27 triệu USD .

Các giấy tờ pháp lý cho thấy 9 căn hộ này nằm trong khu phức hợp cao cấp The Broadway thuộc khu công viên hoàng gia St James’s Park, cách Cung điện Buckingham chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Các căn hộ cùng được mua trong cùng một ngày 22/8/2023, tức đúng một tuần sau khi cảnh sát Singapore tiến hành đợt truy quét tội phạm, trong đó Su Binghai là một mục tiêu.

Trong đợt truy quét này, 10 người nước ngoài đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ, kết án tù, tịch thu tài sản và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore. Tổng số tài sản thu giữ từ đợt truy quét lên tới 1,85 tỷ USD .

Ngày 7/11, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) xác nhận đã tịch thu toàn bộ tài sản của Su Binghai tại Anh, bao gồm 9 căn hộ do nghi phạm mua hồi tháng 8/2023 khi đang bỏ trốn.

Tòa án Tối cao London cũng đã ban hành Lệnh Giàu có Bất minh và yêu cầu đóng băng tài sản của Su Binghai tại Anh. Lệnh Giàu có Bất minh được áp dụng khi giới chức Anh nghi ngờ tài sản có thể được hình thành từ các hoạt động phạm pháp.

Khi lệnh này được ban ra, cá nhân và tổ chức sẽ phải giải trình nguồn gốc tài sản. Tuy nhiên, Su Binghai từ chối giải trình và nộp đơn kháng nghị yêu cầu tòa án tại Anh hủy lệnh. Phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra ngày 5/11.

Ngoài bất động sản, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh còn tịch thu 3 bộ xương khủng long kỷ Jura mà Su Binghai mua với giá 12,4 triệu bảng Anh ( 16,3 triệu USD ) trong một phiên đấu giá tại London hồi tháng 12/2024.

Su Binghai đã chi ra 27 triệu USD trong một ngày để mua 9 căn hộ tại London ngay sau khi bỏ trốn khỏi Singapore. Ảnh: Straits Times.

Ông Rob Burgess, Giám đốc bộ phận Tịch thu tài sản của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, cho hay: "Việc tịch thu những bộ xương khủng long là một động thái hiếm thấy, nhưng điều này cho thấy hiệu quả thực thi của Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội. Dù là tiền mặt, nhà cửa hay xương khủng long, tất cả đều như nhau và sẽ bị tịch thu nhằm ngăn chặn tội phạm hưởng lợi từ tài sản bất chính".

Ngoài ra, 11 bức tranh thủy mặc của Trung Quốc từng được Su mua với giá hơn 400.000 bảng Anh hồi năm 2022 cũng bị thu giữ.

Theo thỏa thuận hồi tháng 10/2024, Su Binghai và vợ là Wang Manzu đã đồng ý giao nộp toàn bộ tài sản cho nhà chức trách Singapore. Tài sản gồm bất động sản và 4 xe hơi với tổng trị giá hơn 316,6 triệu USD .

Su Binghai hiện bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore, nhưng người đàn ông này vẫn còn hai bất động sản tại Dubai trị giá gần 1,2 triệu USD cùng nhiều căn hộ sang trọng khác ở Hong Kong (Trung Quốc).

Vung 42 triệu USD mua 16 căn hộ

“Trùm rửa tiền” Xu Haika là người Trung Quốc nhưng đã nhập tịch Campuchia từ năm 2018, đồng thời Xu còn sở hữu hộ chiếu Vanuatu.

Khác với Su Binghai, Xu Haika không đồng ý giao nộp tài sản cho nhà chức trách Singapore sau khi bị điều tra và kết luận là tội phạm rửa tiền.

Hồ sơ điều tra cho thấy Xu Haika mua 16 căn hộ trị giá 42,6 triệu USD tại hai dự án nhà ở thuộc khu trung tâm London (Anh) trong tháng 7 và tháng 8/2023. Tại Singapore, Xu sở hữu một bất động sản đắt giá mua năm 2021 với giá 27 triệu USD .

Hiện Xu Haika đã bỏ trốn khỏi Singapore. Tổng tài sản liên quan đến Xu Haika trị giá khoảng 144,9 triệu USD . Tất cả tài sản đều đã bị nhà chức trách Singapore phong tỏa.

Xu Haika chi ra 42,6 triệu USD để mua 16 căn hộ thuộc khu trung tâm London. Ảnh: Straits Times.

Cảnh sát Singapore cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy bất động sản mà Xu Haika mua ở Anh trong năm 2023 sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp có được khi còn ở Singapore.

Phía Singapore cho biết sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Anh khi cần thiết, song hiện chưa thấy cần thiết áp dụng các biện pháp hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm. Các cuộc điều tra liên quan đến Xu Haika vẫn đang được phía Singapore tiếp tục tiến hành.

Theo hồ sơ đất đai tại Anh, cả Su Binghai và Xu Haika đều sử dụng các công ty do họ mở ra tại Anh để tiến hành mua bất động sản. Su Binghai có công ty Su Empire. Xu Haika có hai công ty Rong Fa Investment và Rong Hai Investment.

Su Binghai vốn là giám đốc của 6 công ty và là cổ đông của 8 công ty khác đặt tại Singapore. Xu Haika là giám đốc của Rong Hai Development.

Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp (ACRA) xác nhận đang điều tra các công ty liên quan đến Su Binghai và Xu Haika.

Vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ USD xoay quanh hai "trùm rửa tiền" Su Binghai và Xu Haika hiện được xem là vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay từng xảy ra tại Singapore. Hoạt động rửa tiền được các nghi phạm thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng, các giao dịch bất động sản và loạt công ty bình phong đặt ở nhiều quốc gia.

Tính đến nay, phần lớn các nghi phạm liên quan đến hai “trùm rửa tiền” đều đã bị đưa ra xét xử, thụ án tù và tự nguyện giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành trình truy tìm hai kẻ đầu sỏ - Su Binghai và Xu Haika - vẫn đang tiếp tục.