Simeone tố UEFA giúp sức cho Real Madrid

Mọi chuyện xoay quanh quả phạt đền của Julian Alvarez ở loạt sút luân lưu cân não. Bàn thắng bị hủy vì trọng tài xác định tiền đạo người Argentina chạm bóng hai lần. Tình huống này gây tranh cãi chưa có hồi kết.

HLV Simeone bức xúc: "Chúng tôi thi đấu rất tốt tại Champions League. Ở trận lượt về, chúng tôi thắng, nhưng rồi UEFA quyết định phần còn lại. Chúng tôi thắng, nhưng lại bị loại.Tôi không xem đó là cú sốc. Mọi thứ quá rõ ràng rồi".

Nỗi thất vọng không dừng lại ở cúp châu Âu. Ngay sau nỗi đau Champions League, Atletico tỏ ra hụt hơi tại La Liga khi để Barcelona lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 dù dẫn trước. Trận thua giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Atletico.

Trở lại sau loạt FIFA Days tháng 3, Atletico tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước một Espanyol đang chật vật trụ hạng ở vòng 29 La Liga sáng 30/3. Phong độ phập phù ở giai đoạn quan trọng khiến Simeone lo lắng.

Nói về thất bại trước Barca, Simeone thừa nhận đội nhà không thể cản nổi sức tấn công vũ bão của đối thủ: "Trận gặp Barcelona là một câu chuyện khác. Chúng tôi đối đầu với một tập thể quá mạnh, họ ghi 4 bàn chỉ trong 20 phút".

Trước mắt Simeone là trận bán kết lượt về cúp Nhà Vua với chính Barcelona vào ngày 3/4. Ở lượt đi, hai đội tạo nên một cơn mưa bàn thắng với tỷ số hòa 4-4, qua đó hứa hẹn một màn tái đấu nghẹt thở tại Metropolitano.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.