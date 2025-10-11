Siêu phẩm trong trận thắng tưng bừng của Đức

Rạng sáng 11/10, Đức tiến thêm bước dài trong hành trình giành vé dự World Cup lần thứ 19 liên tiếp, sau khi dễ dàng vượt qua Luxembourg với tỷ số 4-0 ở vòng loại khu vực châu Âu.

Lần đầu tiên được thi đấu chính thức tại PreZero Arena, đội tuyển Đức khởi đầu mạnh mẽ. Ngay ở phút thứ tư, Serge Gnabry bị tước bàn thắng vì bóng đập vào tay Nick Woltemade.

Chỉ ít phút sau, David Raum mang niềm vui cho người hâm mộ với cú đá phạt hàng rào hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ trái này cho đội tuyển quốc gia.

Đức tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 21, Joshua Kimmich nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền sau khi Dirk Carlson để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pha bóng này còn khiến Luxembourg rơi vào thế khó khi số 12 nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Số 22 lập siêu phẩm đá phạt hàng rào.

Dù phải thi đấu thiếu người, đội khách vẫn phòng ngự kiên cường, khiến Đức gặp không ít khó khăn trong việc nới rộng cách biệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, lợi thế quân số sớm được đội chủ nhà tận dụng. Chỉ 3 phút sau khi trận đấu trở lại, Serge Gnabry bứt tốc đón đường chuyền của Karim Adeyemi rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0. Kimmich tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ 2 của riêng mình, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Đức. Florian Wirtz suýt chút nữa ghi thêm bàn thắng thứ 5, nhưng cú đá phạt của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cục diện bảng A diễn ra căng thẳng khi Đức, Bắc Ireland và Slovakia cùng có 6 điểm sau 3 lượt trận. Ngày 13/10, "Cỗ xe tăng" hành quân đến Bắc Ireland cùng mệnh lệnh phải thắng.

Cục diện bảng A.