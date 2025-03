Siêu phẩm trinh thám của tác giả về James Bond sắp ra mắt tại Việt Nam

Tiểu thuyết trinh thám nghẹt thở “Fatal Intrusion” của Jeffery Deaver và Isabella Maldonado sắp ra mắt bản tiếng Việt.

Cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên Fatal Intrusion của hai tác giả đình đám Jeffery Deaver và Isabella Maldonado là một trong những tác phẩm trinh thám đáng mong chờ, hứa hẹn mang đến cho độc giả trải nghiệm ly kỳ, hồi hộp và khó đoán.

Bìa sách Fatal Intrusion.

Khi hàng loạt vụ giết người bí ẩn gây chấn động miền Nam California, đặc vụ Carmen Sanchez, một nhân viên Bộ An ninh Nội vụ chính trực, buộc phải hợp tác với giáo sư Jake Heron, một chuyên gia an ninh tư nhân với phong cách phá án lập dị.

Cả hai cùng truy lùng một kẻ sát nhân không dấu vết, kẻ có biệt danh “Nhện”, chỉ để lại một hình xăm bí ẩn và không tuân theo bất kỳ môtíp phạm tội nào. Trong vòng 72 giờ, họ phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn chuỗi án mạng tàn khốc, trước khi bị cuốn vào mạng lưới chết chóc mà hắn giăng sẵn.

Với ngòi bút sắc bén của Jeffery Deaver, kết hợp cùng kiến thức chuyên sâu về điều tra hình sự của Isabella Maldonado, Fatal Intrusion mang đến một câu chuyện hấp dẫn, kịch tính và đầy bất ngờ. Cuốn sách đã nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình và độc giả quốc tế ngay từ khi ra mắt.

Jeffery Deaver là tác giả của nhiều tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, đặc biệt là loạt sách The Bone Collector (Kẻ thu thập xương) - tác phẩm đã được chuyển thể thành phim và series truyền hình ăn khách. Năm 2011, ông còn ra mắt Carte Blanche, tiểu thuyết về James Bond. Carte Blanche là tiểu thuyết thứ 37 về James Bond và là tiểu thuyết đầu tiên có bối cảnh đương đại kể từ khi The Man with the Red Tattoo của Raymond Benson được xuất bản vào năm 2002.

Hai tác giả của Fatal Intrusion. Ảnh: Author Magazine.

Isabella Maldonado là cựu sĩ quan FBI với hơn 20 năm kinh nghiệm trong điều tra tội phạm. Việc bà đồng hành cùng Jeffery giúp câu chuyện có chiều sâu, chân thực và mang đậm tính thực tế.

Fatal Intrusion gay cấn, nhịp điệu nhanh, đan xen những cú twist bất ngờ, đưa độc giả vào một cuộc rượt đuổi nghẹt thở với tên sát nhân bí ẩn. Tác phẩm hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai yêu thích dòng sách trinh thám - hình sự. Bách Việt Books sẽ đảm nhận việc phát hành Fatal Intrusion tại Việt Nam với bản dịch chỉn chu, sát với tinh thần nguyên tác.