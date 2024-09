7 điệp viên nổi tiếng trong văn chương

Jason Bourne trong The Bourne Identity của Robert Ludlum: The Bourne Identity là một tiểu thuyết gián điệp ly kỳ năm 1980 kể về câu chuyện của Jason Bourne, người được cứu khỏi đại dương với những vết sẹo do đạn bắn. Anh có khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc nhưng lại bị mất trí nhớ và phải tìm cách khám phá danh tính thực sự của mình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm của anh gặp khó khăn bởi sự truy đuổi không ngừng nghỉ của CIA và một sát thủ nguy hiểm. Thông thạo nhiều ngôn ngữ và được đào tạo cực kỳ tốt về võ thuật, Jason Bourne cũng tự hào về khả năng quan sát đặc biệt khiến anh trở thành một điệp viên mẫu mực. Ảnh: Pangobooks.