Siêu phẩm phút 90+2 giúp U23 Thái Lan giành vé dự giải châu Á

Tối 9/9, U23 Thái Lan chật vật đánh bại Malaysia 2-1, qua đó giành tấm vé dự vòng chung kết châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

U23 Thái Lan suýt bị loại.

Trước lượt trận cuối, Thái Lan có 4 điểm, trong khi Malaysia có 3 điểm. Chiến thắng của Lebanon trước Mông Cổ buộc 2 đối thủ ở còn lại ở bảng F phải phân định thắng thua mới có thể đi tiếp.

Thái Lan tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, chỉ mình Kakana có thể tận dụng để mang về bàn mở tỷ số ở phút 34.

Niềm vui của người hâm mộ trên sân Thammasat không kéo dài lâu. Chỉ 6 phút sau bàn thua, U23 Malaysia gỡ hòa từ một pha bóng cố định. Hadi Aysar chạy chỗ, đón quả phạt góc của đồng đội, trước khi dứt điểm bóng sống làm tung nóc lưới U23 Thái Lan.

Sang hiệp hai, chủ nhà U23 Thái Lan chơi nửa sân, tạo sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Malaysia. Kakana được dồn khá nhiều bóng nhưng số 7 lại phung phí ít nhất 2 cơ hội trước khung thành rộng mở. Trước đó, tiền đạo Yotsakon cũng làm CĐV tiếc nuối với hàng loạt pha hỏng ăn, trong đó có một nỗ lực đưa bóng đi trúng xà.

Khi niềm tin tưởng chừng bị dập tắt, Kakana bất ngờ tỏa sáng với một pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm ở phút 90+2, ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

"Voi chiến" chiếm ngôi đầu bảng F từ tay Lebanon với 7 điểm cùng hiệu số tốt hơn (7 so với 4). Trong khi đó, Malaysia bị loại do chỉ có 3 điểm.

U23 Thái Lan lập thành tích như Việt Nam khi có 6 lần liên tiếp dự giải châu Á kể năm 2016. Trong khi đó, Malaysia vắng mặt sau 2 lần dự đấu trường châu lục liên tiếp vào năm 2022 và 2024.

Vòng loại giải châu Á khép lại với chỉ hai đại diện Đông Nam Á giành vé đến Saudi Arabia, đó là U23 Việt Nam và Thái Lan. Myanmar, Singapore, Timor Leste, Malaysia, Campuchia đều bị loại.