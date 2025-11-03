Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Siêu lừa tiền số chết trong tù, đang thụ án 11.196 năm

  • Thứ hai, 3/11/2025 05:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn Thodex, đã qua đời trong phòng giam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đang thụ án 11.196 năm tù vì lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Faruk Fatih Özer đang thụ án hơn 11.000 năm tù vì cú lừa tiền số Thodex. Ảnh: Anadolu.

Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, được phát hiện chết trong phòng giam tại nhà tù ở thành phố Tekirdag, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1/11. Bloomberg đưa tin các quan chức đang điều tra khả năng Ozer tự tử.

Ozer là cái tên liên quan trực tiếp tới vụ sụp đổ Thodex năm 2021. Đây được coi là một trong những vụ lừa đảo "rút thảm" lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Vụ việc khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Bản án 11.196 năm tù của Ozer được tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cách đây 2 năm sau khi ông bị kết tội lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm. Con số án tù khổng lồ này được tính bằng cách cộng dồn các mức phạt dựa trên số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng.

Quy mô tài chính của vụ lừa đảo Thodex là cực kỳ lớn. Cáo trạng ban đầu của công tố ước tính thiệt hại của nhà đầu tư khoảng 24 triệu USD. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra con số lên tới 2 tỷ USD. Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính tổng thiệt hại mà nhà đầu tư Thodex phải gánh chịu là khoảng 2,6 tỷ USD.

blockchain anh 1

Hình ảnh của Faruk Fatih Özer trước khi bị bắt tại Albania. Ảnh: NTV.

Ozer, một người bỏ học phổ thông, thành lập Thodex vào năm 2017. Sau khi sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 4/2021, ông đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sang Albania. Điều này đã kích hoạt một cuộc truy nã quốc tế. Một tòa án Albania ra lệnh dẫn độ ông về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Sau đó ông bị xét xử và kết án.

Vụ Thodex là bài học cảnh báo về rủi ro trong thị trường tiền điện tử. Hàng trăm nghìn người đã mất tiền vì tin tưởng vào một nền tảng thiếu minh bạch. Cái chết đột ngột của Ozer đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ lừa đảo gây chấn động nhất ngành công nghiệp tiền số.

'Cá voi' bí ẩn đặt lệnh hơn 100 triệu USD bán khống Bitcoin

Sau khi kiếm 192 triệu USD từ lệnh bán khống ngay trước thông báo thuế quan của ông Trump, một nhà giao dịch lại mở vị thế bán khống Bitcoin trị giá 163 triệu USD.

16:46 13/10/2025

Minh Khôi

blockchain tiền số siêu lừa tiền số lừa đảo tiền số

    Đọc tiếp

    Anh thuc te smartphone gap ba cua Samsung hinh anh

    Ảnh thực tế smartphone gập ba của Samsung

    33 phút trước 07:30 3/11/2025

    0

    Tại triển lãm công nghệ bên lề hội nghị APEC 2025, khách tham quan lần đầu chiêm ngưỡng thực tế smartphone màn hình gập ba của Samsung.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý