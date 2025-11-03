Siêu lừa tiền số chết trong tù, đang thụ án 11.196 năm

Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn Thodex, đã qua đời trong phòng giam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đang thụ án 11.196 năm tù vì lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Faruk Fatih Özer đang thụ án hơn 11.000 năm tù vì cú lừa tiền số Thodex. Ảnh: Anadolu.

Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, được phát hiện chết trong phòng giam tại nhà tù ở thành phố Tekirdag, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1/11. Bloomberg đưa tin các quan chức đang điều tra khả năng Ozer tự tử.

Ozer là cái tên liên quan trực tiếp tới vụ sụp đổ Thodex năm 2021. Đây được coi là một trong những vụ lừa đảo "rút thảm" lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Vụ việc khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Bản án 11.196 năm tù của Ozer được tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cách đây 2 năm sau khi ông bị kết tội lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm. Con số án tù khổng lồ này được tính bằng cách cộng dồn các mức phạt dựa trên số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng.

Quy mô tài chính của vụ lừa đảo Thodex là cực kỳ lớn. Cáo trạng ban đầu của công tố ước tính thiệt hại của nhà đầu tư khoảng 24 triệu USD . Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra con số lên tới 2 tỷ USD . Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính tổng thiệt hại mà nhà đầu tư Thodex phải gánh chịu là khoảng 2,6 tỷ USD .

Hình ảnh của Faruk Fatih Özer trước khi bị bắt tại Albania. Ảnh: NTV.

Ozer, một người bỏ học phổ thông, thành lập Thodex vào năm 2017. Sau khi sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 4/2021, ông đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sang Albania. Điều này đã kích hoạt một cuộc truy nã quốc tế. Một tòa án Albania ra lệnh dẫn độ ông về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Sau đó ông bị xét xử và kết án.

Vụ Thodex là bài học cảnh báo về rủi ro trong thị trường tiền điện tử. Hàng trăm nghìn người đã mất tiền vì tin tưởng vào một nền tảng thiếu minh bạch. Cái chết đột ngột của Ozer đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ lừa đảo gây chấn động nhất ngành công nghiệp tiền số.