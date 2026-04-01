Siêu đội hình không được dự World Cup 2026

Hàng loạt ngôi sao đắt giá sẽ không được góp mặt ở giải đấu diễn ra tại Bắc, Trung Mỹ vào hè năm nay.

Dàn sao đắt giá không được thi đấu ở World Cup 2026.

Trên hàng công, Benjamin Sesko (định giá 65 triệu euro), Bryan Mbeumo (80 triệu euro) và Khvicha Kvaratskhelia (90 triệu euro) là những cái tên không có cơ hội chứng tỏ bản thân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào hè năm nay.

Tuyển Slovenia của Sesko và Georgia của Kvaratskhelia không vượt qua vòng loại khu vực châu Âu, trong khi Cameroon của Mbeumo thua sốc CH Congo ở bán kết play-off khu vực châu Phi.

Tuyến giữa đội hình vắng mặt tại World Cup hội tụ những ngôi sao được định giá cao bậc nhất, trong đó có Sandro Tonali (90 triệu euro), Dominik Szoboszlai (100 triệu euro) hay Nicolo Barella (50 triệu euro).

Trong khi Hungary dừng chân từ vòng loại, ác mộng play-off World Cup tiếp tục ám ảnh Italy, khi họ để thua Bosnia ở loạt luân lưu ở chung kết, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp không được dự giải đấu lớn nhất cấp tuyển.

Ở hàng thủ, Italy góp đến 3 cái tên gồm Alessandro Bastoni (70 triệu euro), Federico Dimarco (50 triệu euro) và Marco Palestra (30 triệu euro). Tấm thẻ đỏ của Bastoni là một trong những nguyên nhân khiến "Azzurri" nhận thất bại tủi hổ ở chung kết play-off.

Vị trí còn lại trong bộ tứ vệ dành cho Ilya Zabarnyi, ngôi sao được định giá 45 triệu euro của PSG. Tuyển Ukraine đã không thể vượt qua Thụy Điển ở bán kết play-off khu vực châu Âu.

Nơi khung gỗ, Gianluigi Donnarumma chắc chắn là cái tên sáng giá nhất. Dù đã chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, thủ môn sinh năm 1999 vẫn chưa được dự kỳ World Cup nào trong sự nghiệp.