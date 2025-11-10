Siêu bão Fung-wong suy yếu nhưng vẫn rất nguy hiểm

Siêu bão Fung-wong đã suy yếu thành bão mạnh khi tiến vào vùng biển ven bờ La Union (Philippines), song cảnh báo bão vẫn được duy trì trên nhiều khu vực, đặc biệt là tại đảo Luzon.

Chuyên gia khí tượng Robert Badrina của Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết trong bản tin lúc 5h30 sáng rằng cảnh báo cấp độ 4 vẫn được áp dụng cho các khu vực, theo Manila Times.

Theo PAGASA, bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ, tâm bão được xác định ở vùng biển Bacnotan, La Union, với sức gió duy trì tối đa 150 km/giờ, giật lên đến 230 km/giờ.

“Chúng tôi nghe tin bão rất mạnh, nên đã sơ tán sớm”, ông Christopher Sanchez, 50 tuổi, chia sẻ với Reuters khi cùng gia đình trú ẩn tại một sân bóng rổ ở tỉnh Isabela (Luzon).

Mưa to, gió lớn khi siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines Tối ngày 9/11, siêu bão Fung-wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.

Do từng bị ngập lụt trong các cơn bão trước, gia đình ông đã chuyển đồ đạc lên mái nhà trước khi rời đi. “Chúng tôi rất lo sợ. Ở đây có cả con cháu nhỏ, người già”, ông nói, giữa khung cảnh sân thể thao phủ đầy lều bạt, người cao tuổi ngồi trên ghế nhựa và trẻ em chạy chơi xung quanh.

Hai khu vực Luzon và Đông Visayas là nơi hứng chịu nặng nề nhất trong đợt tấn công đầu tiên của siêu bão, khiến một người thiệt mạng do đuối nước và một người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo giới chức địa phương.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 1,2 triệu người đã được sơ tán khi Fung-wong mạnh lên cấp siêu bão vào ngày 9/11. Dự kiến, bão sẽ tiếp tục suy yếu dần khi di chuyển sâu vào đất liền.

Giáo hoàng Leo đã gửi lời cầu nguyện đến người dân quốc gia có đa số dân theo Công giáo này: “Tôi xin chia sẻ với người dân Philippines đang chịu ảnh hưởng của cơn bão dữ. Tôi cầu nguyện cho những người đã mất, cho gia đình họ, cho những người bị thương và những ai phải rời bỏ nhà cửa”, ngài nói hôm 9/11.

Người dân trú ẩn tại một trung tâm sơ tán ở Cauayan, Isabela (Philippines) ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

Tại tỉnh Aurora trên đảo Luzon - nơi bão đổ bộ đầu tiên - điện bị cắt song đường dây điện thoại vẫn hoạt động, theo bà Cheng Quizon, quan chức cơ quan phòng vệ dân sự, cho biết trên đài DZBB.

Một số sân bay, bao gồm Sangley gần thủ đô Manila và Bicol ở phía nam, đã phải tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu.

PAGASA dự báo Fung-Wong sẽ tiếp tục di chuyển lên phía bắc Philippines, duy trì cấp độ bão khi đi qua vùng biển phía bắc sáng thứ 10/11, sau đó ra ngoài khơi và suy yếu dần khi tiếp cận miền tây Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ 13/11.