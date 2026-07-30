Siêu bão Dolphin lập kỷ lục, có thể tiến gần ngưỡng mạnh nhất lịch sử

Siêu bão Dolphin đạt cấp 5 với sức gió 270 km/h, lập kỷ lục hình thành xa nhất về phía đông ở tây bắc Thái Bình Dương và còn có thể tiếp tục mạnh lên.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, tính đến trưa 30/7, Dolphin đã mạnh lên thành siêu bão cấp 5 - cấp cao nhất theo thang bão Saffir-Simpson của Mỹ - với sức gió duy trì khoảng 270 km/h.

Tâm bão hiện nằm cách đảo Wake khoảng 335 km về phía tây nam, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong ba ngày tới, Dolphin tiếp tục giữ hướng di chuyển này trước khi lệch dần sang phía tây.

Siêu bão Dolphin lập kỷ lục là cơn bão cấp 5 hình thành xa nhất về phía đông ở tây bắc Thái Bình Dương, đồng thời được dự báo còn tiếp tục tăng cường độ. Ảnh: Weather Underground.

Các cơ quan dự báo nhận định môi trường trên biển hiện rất thuận lợi cho bão phát triển nhờ nhiệt độ mặt nước biển cao bất thường và độ đứt gió theo phương thẳng đứng yếu. Vì vậy, Dolphin nhiều khả năng sẽ duy trì cường độ cực mạnh trong 24 giờ tới và còn tiếp tục mạnh thêm trong những ngày sau.

Theo Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) (HKO), cả các mô hình dự báo truyền thống lẫn mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đều cho thấy Dolphin có khả năng tiếp tục tăng cường, thậm chí tiến gần hoặc vượt ngưỡng cường độ lịch sử, tờ Standard cho biết.

Tuy nhiên, HKO lưu ý kết quả từ các mô hình chỉ mang tính tham khảo, bởi sai số sẽ tăng theo thời gian dự báo. Cường độ cuối cùng của Dolphin sẽ phụ thuộc vào việc cấu trúc bão có được duy trì hay không, cũng như khả năng xuất hiện các yếu tố làm suy yếu như không khí khô xâm nhập hoặc chu kỳ thay thế thành mắt bão.

Các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của Dolphin bằng ảnh vệ tinh, radar cùng nhiều hệ thống dự báo truyền thống và AI để cập nhật chính xác hơn quỹ đạo cũng như cường độ của bão.

Theo HKO, hai cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương là siêu bão Tip (1979) và siêu bão Nancy (1961), với sức gió duy trì ước tính lên tới 305 km/h.

Ngay sau khi mạnh lên thành siêu bão cấp 5, Dolphin đã thiết lập một cột mốc mới khi trở thành cơn bão cấp 5 hình thành ở vị trí xa nhất về phía đông tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Theo JTWC, Dolphin đạt cường độ cấp 5 tại kinh độ 166,5 độ Đông, vượt xa kỷ lục trước đó do siêu bão Faye thiết lập năm 1968 tại kinh độ 162,7 độ Đông.

Tên gọi Dolphin do Hong Kong đề xuất, lấy theo cá heo trắng Trung Quốc sinh sống tại vùng biển địa phương - loài vật được xem là một trong những biểu tượng của đặc khu này.

Trong khi JTWC phân loại Dolphin là siêu bão, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xếp cơn bão vào nhóm bão cuồng phong dữ dội.

Theo dự báo mới nhất của JMA, quỹ đạo của Dolphin hầu như không thay đổi. Trong khoảng 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó chuyển dần sang tây tây bắc. Đến khoảng ngày 3/8, bão được dự báo sẽ đổi hướng sang phía tây nhiều hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng vẫn còn một khả năng nhỏ mắt bão sẽ lướt qua cực đông bắc Khu vực Trách nhiệm Dự báo của Philippines (PAR) trước khi tiến về quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Nếu kịch bản này xảy ra, Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) sẽ đặt tên địa phương cho cơn bão là Luis.