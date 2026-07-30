7 quyển sách nên đọc sau khi xem The Odyssey

Nếu The Odyssey vẫn khiến bạn chưa thôi tò mò về thế giới thần thoại Hy Lạp, những cuốn sách dưới đây sẽ là lựa chọn xứng đáng.

The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang là một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất năm nay. Tác phẩm đã gây sốt phòng vé và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn những người yêu điện ảnh.

Nếu bộ phim khiến bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thần thoại Hy Lạp, 7 cuốn sách dưới đây sẽ là điểm khởi đầu lý tưởng, theo CNA.

Khi các vị thần cũng... "drama"

Nếu muốn tìm hiểu thế giới thần thoại sau khi xem The Odyssey, Mythos của Stephen Fry là lựa chọn không thể bỏ qua. Cuốn sách tái hiện những câu chuyện nổi tiếng về các vị thần Olympus bằng lối viết gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn tôn trọng nguyên tác.

Mythos kể câu chuyện về các vị thần dưới góc nhìn dí dỏm. Ảnh: Chronicle Books.

Dưới ngòi bút của Stephen Fry, các vị thần tuy sở hữu quyền năng vô hạn nhưng cũng đầy những cảm xúc rất con người: ghen tuông, tham vọng, đố kỵ và không ngừng can dự vào số phận của loài người. Những mối quan hệ chằng chịt, vô số âm mưu cùng các cuộc tranh giành quyền lực khiến thần thoại Hy Lạp hấp dẫn chẳng kém một bộ phim truyền hình dài tập.

Bên cạnh yếu tố giải trí, Mythos còn giúp độc giả hiểu rõ hơn về các nhân vật đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa phương Tây suốt hàng nghìn năm.

Góc khuất của nữ phù thủy

Nếu muốn khám phá một góc nhìn khác về The Odyssey, Circe của Madeline Miller là lựa chọn đáng đọc. Trong Circe, Madeline Miller kể lại câu chuyện của nàng tiên từng giữ chân Odysseus trên hòn đảo của mình và biến các thủy thủ của ông thành lợn. Từ một nhân vật chỉ xuất hiện trong vài chương của sử thi, Circe trở thành trung tâm của toàn bộ cuốn tiểu thuyết.

Bức họa Odysseus và Circe của Salomon de Bray. Ảnh: Guardian.

Tác giả tái hiện trọn vẹn hành trình của Circe: từ một đứa trẻ không được yêu thương trong gia đình các vị Titan cho đến người phụ nữ bị lưu đày trên đảo hoang, nơi cô dần khai phá sức mạnh và bản ngã. Qua góc nhìn của Circe, Odysseus hiện lên vừa là người anh hùng mưu trí, vừa là một con người mang nhiều tổn thương và giằng xé sau chiến tranh.

Điểm nổi bật của Circe là văn phong giàu chất thơ. Ngay từ những dòng mở đầu, Madeline Miller đã tạo nên sức hút đặc biệt bằng giọng kể chậm rãi, như một lời thần chú dẫn người đọc bước vào thế giới thần thoại.

Phiên bản Odyssey đậm chất khoa học viễn tưởng

ODY-C của Matt Fraction và Christian Ward là một trong những bản chuyển thể táo bạo nhất từ sử thi Odyssey. Thay vì bám sát nguyên tác, bộ tiểu thuyết đồ họa này làm mới toàn bộ câu chuyện bằng không gian khoa học viễn tưởng cùng những thay đổi phá cách về nhân vật.

Trong ODY-C, nhiều nhân vật quen thuộc như Zeus hay Odysseus đều được xây dựng là nữ giới. Hành trình trở về quê hương của Odysseus vẫn được giữ lại, nhưng người bạn đời Penelope được tái hiện là một nhân vật thuộc giới tính thứ ba mang tên Sebex.

Với bối cảnh trải rộng khắp không gian, hình ảnh rực rỡ và phong cách minh họa giàu tính siêu thực, ODY-C mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác so với nguyên tác. Cuốn tiểu thuyết đồ họa này đặc biệt phù hợp với những độc giả muốn khám phá một The Odyssey hiện đại, giàu tính thử nghiệm và đậm màu sắc khoa học viễn tưởng.

Thần thoại bước ra đời thực

Nếu muốn tìm hiểu về những cuộc chiến có thật trên vùng Địa Trung Hải, Natural Born Heroes (tạm dịch: Sinh ra để làm anh hùng) của nhà báo Christopher McDougall là một lựa chọn đáng đọc. Cuốn sách đưa độc giả trở lại mặt trận Hy Lạp trong Thế chiến II - nơi lực lượng kháng chiến trên đảo Crete cùng các điệp viên Anh đối đầu với quân đội phát xít Đức.

McDougall cho rằng nhiều phẩm chất làm nên các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp như Odysseus hay Heracles không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chúng còn được thể hiện ở những chiến binh ngoài đời thực, từ sự dẻo dai, khả năng thích nghi đến tư duy mưu lược.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là cách kết nối giữa thần thoại và lịch sử. Thay vì nhấn mạnh sức mạnh siêu nhiên, tác giả lý giải thành công của những người hùng bằng quá trình rèn luyện thể chất và tư duy linh hoạt, qua đó mang lại góc nhìn mới mẻ về tầm ảnh hưởng bền vững của văn hóa Hy Lạp.

Khi đam mê văn hóa Hy Lạp dẫn đến bi kịch

Lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại Hy Lạp cổ đại, The Secret History (tạm dịch: Lịch sử bí mật) của tác giả Donna Tartt kể về một nhóm sinh viên đại học có chung niềm đam mê với tiếng Hy Lạp cổ và các giá trị cổ điển. Thế nhưng, sự say mê ấy dần biến thành nỗi ám ảnh, đẩy họ vào một chuỗi sự kiện đen tối, thậm chí dẫn đến án mạng.

Được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học dark academia, cuốn tiểu thuyết vừa xoay quanh bí ẩn vụ án vừa khắc họa sâu sắc tâm lý nhân vật, những mối quan hệ phức tạp và hậu quả từ các nghi thức lấy cảm hứng từ Bacchus - vị thần rượu vang và khoái lạc trong thần thoại Hy Lạp.

Với lối kể chuyện lôi cuốn cùng bầu không khí u tối, The Secret History được coi là một tác phẩm kinh điển hiện đại và từng lọt vào danh sách 100 tiểu thuyết trinh thám hay nhất mọi thời đại do Tạp chí Time bình chọn.

The Secret History của tác giả Donna Tartt. Ảnh: Etsy.

Trải nghiệm nguyên tác Odyssey

Muốn quay về với nguyên tác đã truyền cảm hứng cho bộ phim của Christopher Nolan, độc giả có thể tìm đến bản dịch của Emily Wilson. Đây là một trong hơn 60 bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh của sử thi Homer và cũng là phiên bản được nhiều nguồn tin cho rằng Nolan tham khảo khi thực hiện bộ phim.

Thay vì bám sát lối diễn đạt cổ điển, Emily Wilson sử dụng ngôn ngữ hiện đại, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được tinh thần của nguyên tác. Bản dịch cũng mang đến góc nhìn mới về vai trò của giới tính, địa vị xã hội và quyền lực trong câu chuyện, giúp các nhân vật trở nên gần gũi và sống động hơn với độc giả ngày nay.

Đọc xong sử thi chỉ trong... vài phút?

Nếu chưa sẵn sàng cày hàng trăm trang sử thi sau gần ba giờ theo dõi The Odyssey trên màn ảnh, cuốn sách The Five-Minute Iliad (tạm dịch: Sử thi Iliad trong 5 phút) của Greg Nagan sẽ là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tác giả tóm lược cuộc chiến thành Troy - tiền đề dẫn đến hành trình của Odysseus - bằng giọng văn ngắn gọn, hài hước và giàu tính châm biếm.

Sau khi điểm qua các sự kiện quan trọng của Iliad, Nagan tiếp tục rút gọn nhiều tác phẩm kinh điển khác của văn học phương Tây. Cuốn sách rất phù hợp cho những ai muốn nhanh chóng nắm bắt cốt truyện trước khi quyết định tìm đọc các tác phẩm nguyên bản.