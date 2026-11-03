Show về sự tan vỡ của nghệ sĩ gây sốt, hút 100 triệu lượt xem

Chương trình "I miss you" đang gây sốt ở Trung Quốc. Show quy tụ những cặp bạn bè nghệ sĩ trong chuyến đi 18 ngày vòng quanh các địa danh nổi tiếng.

Theo Sixth Tone, show truyền hình thực tế mới nhất của Trung Quốc mang tên I miss you đang trở thành hiện tượng mạng xã hội khi chọn một chủ đề khác biệt: sự rạn nứt trong tình bạn của giới nghệ sĩ.

Chỉ trong 2 ngày kể từ khi phát sóng hôm 22/10, chương trình do Mango TV sản xuất đã vượt mốc 100 triệu lượt xem, đồng thời liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mức độ phổ biến trên nền tảng đánh giá Douban và thống trị các từ khóa tìm kiếm trên Weibo.

Chương trình quy tụ 4 cặp nghệ sĩ từng có mối quan hệ thân thiết nhưng đã rạn nứt hoặc "cạch mặt" nhau trong quá khứ. Họ cùng tham gia chuyến du lịch kéo dài 18 ngày ở Trung Quốc.

Poster chương trình I miss you đang gây sốt ở Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Mô-típ này được xem là sự biến tấu từ show hẹn hò/ly hôn đình đám See you again (từng ra mắt mùa 5 vào cuối năm 2025). Tuy nhiên, thay vì hòa giải quan hệ vợ chồng, I miss you tạo không gian để các cặp bạn bè thẳng thắn đối diện, trò chuyện và bộc bạch tâm tư. Một ban cố vấn gồm giới nghệ sĩ, chuyên gia tâm lý và nhà báo sẽ theo dõi, đưa ra bình luận về tương tác của họ.

Tâm điểm chú ý của show hiện thuộc về Hứa Phi và Lệ Na - hai thí sinh bước ra từ cuộc thi âm nhạc Super Girl 2006. Từng là bạn thân 20 năm trước, mối quan hệ của họ đổ vỡ khi Lệ Na nghi ngờ Hứa Phi tố với công ty quản lý về việc cô nhận việc bên ngoài, khiến sự nghiệp bị đóng băng. Dù Hứa Phi lên tiếng phủ nhận và đổ lỗi cho người thứ ba, mâu thuẫn giữa cả hai vẫn kéo dài nhiều năm.

Khoảnh khắc cả hai gợi nhớ lại kỷ niệm xưa khiến nhiều người xem xúc động. Trong buổi phỏng vấn riêng, Lệ Na không ngần ngại thừa nhận cô từng "rất ghét" Hứa Phi trong một thời gian dài.

Các cặp nghệ sĩ còn lại cũng mang đến những câu chuyện thực tế không kém: một nam diễn viên cắt đứt liên lạc với nhà sản xuất lâu năm vì bị ép nhận vai, một nữ diễn viên rạn nứt với người bạn thân khi có sự xuất hiện của người thứ ba và hai cựu tuyển thủ eSports mâu thuẫn gay gắt về chiến thuật dẫn đến việc giải tán.

Sự thành công của I miss you đến từ việc chạm đúng vào góc khuất tâm lý ít được khai thác trên màn ảnh.

Chương trình giúp các cặp nghệ sĩ làm hòa sau thời gian dài rạn nứt. Ảnh: Xiaohongshu.

Một bài viết trên nền tảng Xiaohongshu đạt gần 3.700 lượt thích nhận xét: "I miss you mang lại cảm xúc thuần khiết hơn See you again. Trong hôn nhân, người ta phải tranh cãi về tài sản, con cái, cha mẹ. Còn với tình bạn, chúng ta có thể ngồi xuống và chỉ tập trung vào một điều duy nhất: cảm xúc dành cho nhau".

Nhiều khán giả trẻ chia sẻ họ cảm thấy chương trình rất tươi mới. "Chúng ta vốn quen định nghĩa các mối quan hệ sâu sắc qua góc nhìn tình yêu, nhưng hiếm khi nhìn nhận nghiêm túc về sự chiếm hữu, ghen tị, phụ thuộc lẫn sự thất vọng vốn tồn tại phổ biến trong tình bạn. Sự mơ hồ và thiếu định nghĩa rõ ràng của tình bạn chính là chất xúc tác tạo nên những xung đột đầy cảm xúc trên sóng truyền hình", một tài khoản mạng bình luận.