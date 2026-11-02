Nữ ca sĩ có con với cầu thủ Hàn Quốc

So Yeon (T-ara) thông báo đang mang thai con đầu lòng với cầu thủ bóng đá Jo Yu Min sau 4 năm kết hôn.

Theo Chosun, trên trang cá nhân, So Yeon đăng tải hình ảnh siêu âm 3D cùng loạt khoảnh khắc lộ rõ bụng bầu lớn. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm đám cưới, tôi muốn thông báo một tin tức rất quý giá và hạnh phúc. Em bé của chúng tôi sẽ sớm chào đời".

Cựu thành viên T-ara cho biết hiện bụng bầu của cô đã khá lớn. Trong các bức ảnh chia sẻ, Soyeon diện váy thoải mái, khéo léo dùng biểu tượng trái tim che phần bụng và rạng rỡ tận hưởng những ngày tháng chuẩn bị làm mẹ.

"Em bé đến như một món quà kỳ diệu sau giai đoạn khó khăn của vợ chồng tôi", nữ ca sĩ bày tỏ. Suốt 4 năm qua, cả hai đã nỗ lực hết mình cho mục tiêu World Cup của trung vệ Jo Yu Min. Tuy nhiên, ngay trận mở màn giải đấu năm 2026 tại Mỹ, ông xã cô gặp chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời giải đấu trở về nhà.

So Yeon (T-ara) có con đầu lòng sau 4 năm cưới. Ảnh: SNS.

"Giữa lúc trải qua thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh ấy, Chúa đã ban tặng cho chúng tôi một thiên thần nhỏ vào thời điểm không ai ngờ tới. Tôi tin đó là một phép màu", Soyeon xúc động bày tỏ. Sự xuất hiện của em bé giúp hai vợ chồng lấy lại tinh thần và học cách trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Thông qua các dòng hashtag đi kèm như #YearOfTheSheepMom và #MomOfABoy, cựu thành viên T-ara tiết lộ cô đang mang thai một bé trai. Thông tin này nhanh chóng nhận được vô số lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ trên khắp châu Á.

So Yeon sinh năm 1987, từng là giọng ca chính nổi tiếng của nhóm nhạc nữ T-ara. Năm 2017, cô rời nhóm và bắt đầu hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, diễn viên. Nữ ca sĩ và cầu thủ kém 9 tuổi Jo Yu Min làm thủ tục kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm hẹn hò.

Jo Yu Min sinh năm 1996, chơi vị trí tiền vệ cho Suwon FC tại giải hạng Nhất K-League. Năm 2018, anh cùng tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD.