Cựu thành viên BigBang chính thức gửi thư xin lỗi đến ban quản trị ChoiSeungHyun.com. Anh gửi lời cảm ơn vì sự đồng hành, ủng hộ của fan trong 20 năm qua.

Theo Newsen, ngày 1/11, nam ca sĩ kiêm diễn viên T.O.P (tên thật Choi Seung Hyun) đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân để trải lòng về sự việc bị fan lâu năm quay lưng. Anh chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất tới ban quản trị ChoiSeungHyun.com, những người đã đồng hành cùng tôi suốt 20 năm qua. Ngay cả trong những thời điểm tôi mất niềm tin vào chính mình, chính tình yêu thương và sự ủng hộ ấm áp của các bạn đã cho tôi động lực để tiếp tục làm âm nhạc".

Giải thích về lý do chậm trễ lên tiếng, cựu thành viên BigBang cho biết anh cần sự cẩn trọng trong từng lời nói giữa bối cảnh nhạy cảm.

"Những đóng góp và tình cảm của các bạn sẽ không bị che lấp bởi những hiểu lầm hay suy đoán sai lệch. Tôi không muốn những năm tháng vô giá chúng ta bên nhau trở thành vết thương cho cả hai bên", T.O.P nói và gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã khiến người hâm mộ tổn thương.

Cơn khủng hoảng truyền thông của T.O.P bắt nguồn từ ngày 10/10, khi ChoiSeungHyun.com - fansite lâu đời nhất của anh bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động. Ban quản trị thể hiện sự không hài lòng với T.O.P và công ty quản lý Topspot Pictures.

T.O.P xin lỗi sau vụ việc bị fan quay lưng. Ảnh: OSEN.

Theo phía fansite, công ty đã đùn đẩy toàn bộ công việc thực tế từ quảng bá album, tổ chức sự kiện đến hỗ trợ truyền thông cho các trang fanpage tự nguyện. Khi một triển lãm bị hủy do chi phí quá cao và lượng người tham gia thấp, phía công ty lại đổ lỗi cho hành vi quá khứ của fan, đồng thời ngó lơ bản chất vấn đề.

Ngay trong ngày 10/10, Topspot Pictures - công ty quản lý nam ca sĩ cũng đã đăng tải lời xin lỗi, thừa nhận sự thiếu sót trong công tác truyền thông và cam kết sẽ lắng nghe ý kiến để cải thiện kênh tương tác với công chúng.

T.O.P ra mắt cùng BigBang vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu K-pop. Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm vào năm 2016 (khiến anh nhận án 10 tháng tù treo vào năm 2017) đã giáng đòn nặng nề vào sự nghiệp. Sau khi tham gia đĩa đơn Still Life cùng BIGBANG vào tháng 4/2022, anh chính thức tuyên bố rời nhóm để hoạt động độc lập. Tháng 4 vừa qua, nam nghệ sĩ phát hành album cá nhân đầu tay Multi-Perspective và gần nhất đã công khai hẹn hò với nữ diễn viên Nana vào ngày 2/10.