Vĩnh biệt 'huyền thoại X-Men' Patrick Stewart

Hành trình sống của tài tử Patrick Stewart khép lại ở tuổi 86. Song di sản, sự kính nghiệp của ông sẽ luôn ở mãi trong trái tim hàng triệu khán giả.

Hàng vạn lời tri ân được gửi đến sau sự ra đi của nam diễn viên người Anh Patrick Stewart, người nổi tiếng qua hàng thập kỷ trình diễn các vở kịch của Shakespeare trên sân khấu và các vai chính trong loạt phim Star Trek, X-Men.

Tài tử Stewart, 86 tuổi, qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào ngày 28/10 (giờ địa phương), bên cạnh vợ mình, bà Sunny, sau một "hành trình ngắn ngủi nhưng kiên cường" với bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ, theo một tuyên bố được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của ông.

Sự nghiệp lừng lẫy của Stewart trải dài trên nhiều lĩnh vực và thể loại trong hơn sáu thập kỷ, từ những bộ phim đầu tiên với công ty Royal Shakespeare đến nhiều vai diễn đình đám trên truyền hình lẫn điện ảnh. Ông sẽ xuất hiện lần cuối trên màn ảnh rộng trong Avengers: Doomsday, bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 12.

Trong một cuộc phỏng vấn với TV Insider hồi tháng 6, Stewart cho biết ông không thể "hình dung nổi một ngày mình chính thức nghỉ hưu".

"Tôi sẽ mãi mãi là một diễn viên", ông nói khi đó.

Patrick Stewart trước khi qua đời

Sự ra đi của Sir Patrick Stewart đã để lại khoảng trống to lớn trong lòng những người đồng nghiệp và hàng triệu thế hệ người hâm mộ trên toàn thế giới. Tài tử Hugh Jackman, người đồng hành cùng Stewart trong các phần phim X-Men với vai Wolverine, chia sẻ: "Hôm nay, chúng ta đã mất đi một trong những huyền thoại lớn nhất của sân khấu và màn ảnh. Và với tôi, ông còn là một người bạn tuyệt vời. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ ông. Tôi sẽ nhớ ông vô cùng, Patrick Stewart".

Patrick Stewart nổi tiếng toàn cầu sau X-Men. Ảnh: Shutterstock.

Đăng tải tấm ảnh của cố nghệ sĩ, Marvel Studios gửi lời tiễn biệt và tri ân những đóng góp to lớn của ông.

"Patrick đã thổi hồn vào nhân vật Giáo sư Charles Xavier bằng sự điềm tĩnh, trí tuệ và tình người, định hình nhân vật này cho nhiều thế hệ người hâm mộ. Ông là một tài năng độc nhất vô nhị, một đồng nghiệp rộng lượng và một quý ông thực sự".

Chủ tịch Marvel Studios, ông Kevin Feige, hồi tưởng lại: "Sau nhiều năm ngưỡng mộ ông qua hình ảnh thuyền trưởng Picard, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục khi tiếp xúc ngoài đời. Ông ấy hội tụ đủ sự thông tuệ, quyến rũ, ấm áp và trầm lắng. Đằng sau ống kính, ông còn tuyệt vời hơn thế với một tinh thần hài hước nhưng đầy sắc sảo".

Thương hiệu Star Trek đăng tải thông báo trên trang Instagram chính thức: "Sir Patrick Stewart đã trao cho nhiều thế hệ người hâm mộ một biểu tượng truyền cảm hứng để chúng ta luôn hướng về phía các vì sao. Cảm ơn Sir Patrick vì một cuộc đời phi thường và một di sản trường tồn".

Các bạn diễn lâu năm trong Star Trek như Wil Wheaton (vai Wesley Crusher) và Jonathan Frakes (vai William Riker) cũng đăng tải những dòng tiễn biệt xúc động: "Thượng lộ bình an, thuyền trưởng"; "Hãy nghỉ ngơi nhé, người bạn của tôi".

Nữ diễn viên Rebecca Romijn chia sẻ trong đoạn video tưởng niệm: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được biết ông suốt 25 năm qua. Patrick Stewart có một tâm hồn tuyệt vời, vui tính và một giọng nói có thể chạm đến hàng ghế cuối cùng của khán phòng - điều mà bất kỳ diễn viên kịch Shakespeare tài năng nào cũng phải làm chủ được".

Sự ra đi của ông ở tuổi 86 khiến đồng nghiệp và hàng triệu khán giả thương tiếc. Ảnh: Reuters.

Chỉ 3 tháng trước khi mất, Patrick Stewart vẫn có cuộc phỏng vấn trên TV Insider. Tại đây, tài tử nói về hành trình sự nghiệp đầy thăng trầm của ông.

"Ở độ tuổi của tôi, cơ hội vai diễn ngày càng ít đi. Tuy nhiên, tôi vẫn liên tục nhận được những lời mời thú vị và luôn hào hứng với các thử thách mới. Tôi không thể hình dung nổi một ngày mình chính thức nghỉ hưu. Tôi sẽ luôn và mãi mãi là một diễn viên", ông nói.

Stewart cũng chia sẻ rằng ông và vợ, ca sĩ Sunny Ozell, đã từng thảo luận về việc dành thời gian nghỉ ngơi, thoát khỏi cuộc sống bận rộn hiện tại. Dù vậy, chưa bao giờ, ông có cơ hội làm điều đó.

"Tôi nghĩ cả hai chúng tôi chỉ chịu đựng được hai tuần. Sau đó, tôi sẽ nhanh chóng gọi cho người đại diện của mình. Với phim ảnh, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó chừng nào còn mang lại ý nghĩa", ông nói trên People.

Di sản của Patrick Stewart

Sinh ngày 13/7/1940 tại thị trấn khai thác than Mirfield thuộc West Yorkshire (Anh), Patrick Stewart trải qua những năm tháng tuổi thơ khốn khó. Mẹ ông là bà Gladys, một công nhân của nhà máy dệt. Cha Patrick Stewart là Alfred, binh sĩ Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, từng mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Nhiều năm trước khi đến với điện ảnh, Stewart đã rèn luyện bài bản trong môi trường kịch nghệ cổ điển và bắt đầu sự nghiệp sân khấu chuyên nghiệp tại Anh từ những năm 1950. Năm 1966, ông chính thức gia nhập Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare (Royal Shakespeare Company - RSC) danh tiếng. Suốt hơn 15 năm cống hiến liên tục tại đây, ông từng bước đi từ các vai phụ đến những vai chính kinh điển trên sân khấu kịch nghệ nước Anh.

Stewart để lại di sản sự nghiệp đồ sộ trước khi qua đời. Ảnh: Paramount.

Từ thập niên 1970, Stewart bắt đầu mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực truyền hình với các bộ phim truyền hình đình đám như Fall of Eagles (1974), I, Claudius (1976)...

Tên tuổi của Patrick Stewart thực sự vươn tầm thế giới khi ông bước chân vào vụ trũ khoa học viễn tưởng với vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong loạt phim Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Sự trầm tĩnh, thông tuệ cùng phong thái lãnh đạo đầy uy nghiêm của ông đã biến Picard thành một trong những nhân vật biểu tượng nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Đến năm 2000, Stewart tiếp tục gặt hái thành công rực rỡ khi hóa thân thành Giáo sư Charles Xavier - người đứng đầu nhóm dị nhân trong loạt phim điện ảnh X-Men. Vai diễn này tiếp tục gắn liền với ông suốt hai thập kỷ qua nhiều phần phim bom tấn.

Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy, Patrick Stewart đã gặt hái hàng loạt giải thưởng cao quý, bao gồm 2 giải Laurence Olivier (được coi là giải thưởng sân khấu danh giá nhất nước Anh) và một giải Grammy cho phần thể hiện trong tác phẩm âm thanh Peter and the Wolf. Ông cũng nhận được nhiều đề cử Quả Cầu Vàng, Emmy và Tony. Năm 2010, ông chính thức được Nữ hoàng Elizabeth II phong hiệp sĩ (Knight Bachelor) vì những cống hiến to lớn cho nghệ thuật kịch nghệ.

Không bị đóng khung trong các franchise bom tấn, Patrick Stewart luôn giữ một tư duy nghệ thuật cởi mở. Tờ New York Times từng dùng câu tiêu đề "To Boldly Go Where Shakespeare Calls" (tạm dịch: Dũng cảm tiến bước đến nơi Shakespeare gọi mời) để mô tả sự song hành tài tình giữa kịch nghệ cổ điển và điện ảnh thương mại của ông.