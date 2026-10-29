Giải mã bộ phim phá vỡ mọi quy chuẩn

Bộ phim tài liệu gây tiếng vang của A24 về Elizabeth Holmes đang gây chấn động. Tác phẩm thu hơn 45 triệu USD tại phòng vé, mang lãi lớn cho nhà sản xuất.

Một bộ phim tài liệu kéo dài gần 3 tiếng, "không trống không kèn" cho đến trước ngày công chiếu đúng một tháng, đang làm rung chuyển phòng vé Bắc Mỹ. You Can See Everything - tác phẩm mới nhất đến từ nhà sản xuất đình đám A24 - tạo nên hiện tượng vô tiền khoáng hậu ở phòng vé khi thu về 19,5 triệu USD từ 2.655 phòng chiếu trong cuối tuần thứ hai.

Đây là mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc so với tuần mở màn. Hiện tại, tác phẩm tài liệu xoay quanh "nữ quái" lừa đảo Elizabeth Holmes của hãng Theranos đã chạm mốc 45,1 triệu USD tại thị trường nội địa. So với mức kinh phí sản xuất khiêm tốn chỉ 7 triệu USD , bộ phim hứa hẹn mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho A24.

Với hiệu ứng truyền miệng bùng nổ, những thảo luận sôi nổi xung quanh cuộc đua giải thưởng, bộ phim được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững sức hút xuyên suốt mùa thu. Tác phẩm đang đứng trước cơ hội lớn để rời rạp với tư cách là một trong những phim tài liệu không thuộc thể loại âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử.

Toan tính của A24

Để làm phép so sánh, Michael Jackson’s This Is It (2009) hiện nắm giữ kỷ lục phim tài liệu có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 267 triệu USD . Trong khi đó, Fahrenheit 9/11 của đạo diễn Michael Moore là phim tài liệu không thuộc thể loại âm nhạc lớn nhất với 222 triệu USD (2004). Theo sau là hai bộ phim March of the Penguins ( 127 triệu USD , năm 2005) và Earth ( 107 triệu USD , năm 2007). Để chen chân vào top 5 này, You Can See Everything sẽ cần tiếp tục bùng nổ khi tiến ra thị trường quốc tế.

You Can See Everything đang trở thành hiện tượng phòng vé, thu hơn 45 triệu USD .

Thành công của phim tài liệu của A24 bắt nguồn từ nhiều lý do. Trong đó, chiến lược của nhà sản xuất khi đưa You Can See Everything đến 855 rạp chiếu trong tuần đầu tiên - một quy mô phủ sóng lớn đối với một phim tài liệu, được xem là nước cờ đúng đắn.

Kết quả, bộ phim thu về 15,6 triệu USD ngay tuần đầu nhờ hơn 2.000 suất chiếu cháy vé. Khán giả yêu điện ảnh đã lũ lượt kéo đến rạp để tránh bị "spoil" nội dung, bởi câu chuyện ly kỳ hơn cả tiểu thuyết này theo chân Elizabeth Holmes ngay trước thời điểm cô bắt đầu án phạt 11 năm tù vì tội lừa đảo nhà đầu tư.

Ngoài ra, quyết định ra mắt phim ở mức độ trung bình - thay vì giới hạn ở một vài rạp chiếu nghệ thuật hoặc bung xõa trên toàn quốc với hơn 2.000 màn ảnh - đã chứng minh tính toán cao tay của A24. Hãng vừa có thể gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, vừa tạo ra tâm lý "khan hiếm" vé. Tại New York và Los Angeles, khán giả hầu như không có cơ hội mua được vé trong tuần đầu nếu không đặt trước từ rất sớm.

Ngay sau đó, doanh thu bán vé đã tăng tới 28% khi phim mở rộng quy mô lên 2.666 rạp trong tuần thứ hai. Điều này khẳng định tiềm năng thương mại thực sự của bộ phim vượt xa khỏi phạm vi các thành phố lớn ven biển.

"Việc mở màn You Can See Everything tại 855 rạp là một bước đi cực kỳ thông minh. Nó giúp bộ phim định hình vị thế và tạo đà trước khi mở rộng quy mô lớn hơn. Việc một bộ phim tài liệu có thể tạo ra mức tăng trưởng doanh thu tuần thứ hai ấn tượng đến vậy là điều hiếm thấy", ông Paul Dergarabedian, Trưởng bộ phận Xu hướng thị trường của Rentrak nhận định trên Variety.

Bảo mật phim đến phút chót

Không một ai trong thị trường điện ảnh biết đến sự tồn tại của You Can See Everything cho đến khi nó bất ngờ được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Telluride vào đầu tháng 9. Đây được xem là một "phép màu" tại Hollywood - nơi mà ngay cả nhân viên phục vụ cũng có thể biết rõ ngân sách tiếp thị và quảng bá (P&A) của một dự án.

Tại thị trấn miền núi Colorado, bộ phim lập tức trở thành một hiện tượng truyền miệng sau khi nhận về những bài đánh giá ngợi khen đến mức bùng nổ. Việc giữ bí mật tuyệt đối cho dự án đã trở thành một chiến thuật tiếp thị hiệu quả.

Thực tế, công chúng không hề thiếu các bộ phim điện ảnh hay truyền hình khai thác về Elizabeth Holmes. Sự thăng hoa và sụp đổ của cô từng được tái hiện trong series The Dropout của Hulu (Amanda Seyfried đóng chính) hay phim tài liệu The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley của đạo diễn Alex Gibney.

Tuy nhiên, cảm giác chung mà You Can See Everything mang lại ngay lập tức là hai đạo diễn Nathan Fielder và Lance Oppenheim đã bắt trọn được một khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Nhiều người nhận xét Elizabeth Holmes cuối cùng đã gặp phải "đối thủ" xứng tầm khi rơi vào tay Nathan Fielder - bậc thầy của dòng phim hài châm biếm nổi tiếng với series The Rehearsal trên HBO.

"Hãy nhớ rằng, dự án này bắt đầu mà không hề có kịch bản hay bản thiết kế sẵn về cách kể lại câu chuyện. A24 đã mạo hiểm đầu tư vào một ý tưởng thú vị nhưng vô cùng phức tạp, không có điểm bắt đầu, đoạn giữa hay kết thúc rõ ràng. Và nó đã biến thành một tác phẩm mang hơi thở thời đại về tiền bạc, ước mơ, sự thật và thực tế", chuyên gia phân tích David A. Gross đến từ bản tin phòng vé FranchiseRe cho biết.

Hiệu ứng truyền miệng bùng nổ

Doanh thu của You Can See Everything tăng vọt trong tuần thứ hai bởi chất lượng thực tế của bộ phim hoàn toàn tương xứng với sự kỳ vọng. Theo các cuộc khảo sát khán giả sau khi rời rạp, khoảng 90% người mua vé ban đầu khẳng định họ "chắc chắn sẽ giới thiệu" bộ phim cho người khác và 80% cho biết bộ phim "thậm chí còn hay hơn mong đợi".

Trên các mạng xã hội, những người xem trước liên tục kêu gọi cộng đồng hãy tìm đến các rạp chiếu đông đúc. Mục đích là để cùng nhau trải nghiệm những phản ứng bùng nổ, những cú "twist" điên rồ và diễn biến đầy bất ngờ của câu chuyện.

Từ Michael, Obsession cho đến The Odyssey, có một điểm chung dễ nhận thấy giữa các tác phẩm ăn khách tại phòng vé năm nay: Các dự án đều mang lại trải nghiệm xem phim tập thể cực kỳ thú vị khi thưởng thức cùng một đám đông trong rạp.

Theo thống kê, khoảng 70% lượng khán giả mua vé trong tuần đầu tiên nằm ở độ tuổi dưới 35 - một tỷ lệ trẻ trung đáng kinh ngạc đối với dòng phim tài liệu phi hư cấu. Dù vậy, kết quả này không gây quá nhiều bất ngờ đối với A24.

Dự án giữ kín đến phút chót và tạo được hiệu ứng truyền miệng bùng nổ.

Trong nhiều năm qua, hãng phim độc lập này đã gây dựng được một lượng người hâm mộ trung thành ở phân khúc khán giả trẻ nhờ các tác phẩm mang tính thử nghiệm.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là khán giả trẻ sẽ đón nhận vô điều kiện mọi sản phẩm gắn nhãn A24. Bộ phim tâm lý hài lấy bối cảnh Hollywood Misty Green của Chris Rock hay tác phẩm phiêu lưu The Death of Robin Hood do Hugh Jackman đóng chính là hai ví dụ gần đây nhất của A24 phải nhận thất bại đáng tiếc khi ra rạp.

Tuy nhiên, với You Can See Everything, A24 một lần nữa khẳng định vị thế dẫn dắt xu hướng và khả năng biến những chất liệu tài liệu khô khan thành một hiện tượng văn hóa đại chúng bùng nổ.