Cuộc sống hiện tại của Võ Tòng 'Đất phương Nam'

Trong cuộc hội ngộ gần đây với Phùng Ngọc, Lê Quang chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ông cho biết đã không còn đóng phim nhiều năm qua.

Trên kênh cá nhân, cựu diễn viên Phùng Ngọc chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ đàn anh Lê Quang tại một quán ăn ở TP.HCM. Cả hai mặc trang phục bà ba và đeo khăn rằn. Phùng Ngọc xúc động khi gặp lại Lê Quang sau nhiều năm.

Trong buổi gặp gỡ, hai người ôn lại nhiều kỷ niệm trong quá trình đóng phim truyền hình Đất phương Nam 30 năm trước. Phùng Ngọc nói mang ơn Lê Quang vì ông đã là người đầu tiên đưa anh vào con đường diễn xuất.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lê Quang kể ông không còn đóng phim nhiều năm qua. Cựu diễn viên hiện sống ở TP.HCM cùng vợ và hai người con.

Cựu diễn viên Phùng Ngọc hội ngộ Lê Quang.

Khi Lê Quang hỏi về hôn nhân của Phùng Ngọc, anh nói "duyên phận gập ghềnh, hiện sống một mình". Cả hai sau đó cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Trước đó, Lê Quang, Phùng Ngọc cũng có mặt tại lễ tang của Nguyễn Vinh Sơn để thắp hương, tiễn biệt đạo diễn Đất phương Nam.

Trong Đất phương Nam, Lê Quang đảm nhận vai Võ Tòng. Anh Tư Võ Tòng tướng tá bặm trợn, râu tóc tua tủa, lầm lì nhưng tốt bụng và nhân hậu, Võ Tòng đem lòng yêu cô Út Trong nên không quản nguy hiểm, tay không giết cá sấu, lấy vàng bạc trong dạ dày "quái thú" làm của hồi môn.

Sau vai diễn Tư Võ Tòng để đời, Lê Quang tiếp tục được mời đóng hàng loạt phim khác từ Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử đến Chúa tàu Kim Quy, Người Bình Xuyên... Số lượng các bộ phim Lê Quang đóng đã vượt qua con số 40. Tuy nhiên, các vai diễn sau này của anh gần như bị lu mờ. Bên cạnh đó, Lê Quang còn tham gia làm đạo diễn ca nhạc và làm ca sĩ. Nhiều năm qua, Lê Quang không còn đóng phim.

Đất phương Nam là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, phát sóng năm 1997 sau 3 năm thực hiện. Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Nhân vật chính là cậu bé 12 tuổi An, do Hùng Thuận đảm nhận.