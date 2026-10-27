Doanh nghiệp lãi ra sao khi đổ tiền cho concert BigBang ở sân Mỹ Đình?

Chuyên gia nhận định đơn vị tổ chức chi số tiền lớn cho concert BigBang tại Hà Nội. Dù vậy, "ông lớn" hưởng lợi nhiều sau hiệu ứng khủng khiếp của hai đêm diễn.

Hai concert của nhóm nhạc BigBang ở Hà Nội trong hai đêm 24 và 25/10 thu hút gần 100.000 khán giả. Hàng vạn người hâm mộ săn vé, đón đợi, theo dõi hai đêm diễn. Thậm chí, cuộc chiến săn vé concert chưa từng có nổ ra trước và ngay trước thềm concert.

Mạng xã hội trong nước bùng nổ những ngày qua. Từ khóa liên quan đến BigBang nhanh chóng leo lên top thịnh hành. Dữ liệu từ Socialite cho thấy concert BigBang áp đảo bảng xếp hạng thảo luận với 83,6 nghìn lượt, chủ đề (từ 26-27/10). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết hai đêm concert BigBang giúp Hà Nội đạt tổng thu du lịch 750 tỷ đồng .

Concert của BigBang tại Hà Nội nằm trong khuôn khổ tour diễn Big Bang 2026 World Tour. Ngân hàng VPBank đồng tổ chức với YG Entertainment, đồng thời là nhà tài trợ chính.

Đơn vị tổ chức hưởng lợi gì?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thạc sĩ Đoàn Phú Cường, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam đánh giá hai đêm diễn thành công với hiệu ứng khủng khiếp của BigBang ở Hà Nội cho thấy thị trường Việt Nam đang có sức mua đáng kể đối với các sản phẩm giải trí quốc tế. Giá vé ở hai concert dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng. Nếu lấy con số giá vé bình quân 4-5 triệu đồng, doanh thu có thể đạt 400- 500 tỷ đồng (lưu ý: đây là phép tính tham khảo, không phải doanh thu đã được ban tổ chức xác nhận).

Hàng vạn khán giả lấp đầy hàng ghế ở sân Mỹ Đình trong concert của BigBang.

Về mặt lợi ích kinh tế, ngoài nguồn thu từ bán vé, ban tổ chức có thể thu hút tài trợ, khai thác quyền lợi thương hiệu, bán vật phẩm lưu niệm và hợp tác thương mại.

Ngoài ra, sự kiện còn tạo giá trị truyền thông cho các đối tác thông qua nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, thu hút người dùng mới và củng cố hình ảnh thương hiệu gắn với những trải nghiệm văn hóa lớn.

Theo dự đoán của Thạc sĩ Đoàn Phú Cường, ngân sách mà đơn vị tổ chức đầu tư cho hai đêm diễn tại Hà Nội ngốn số tiền lớn.

Theo dự đoán của các chuyên gia, đơn vị tổ chức chi hàng trăm tỷ đồng để tổ chức concert BigBang tại Hà Nội.

Các khoản chi chính gồm sản xuất sân khấu và thiết bị kỹ thuật; vận chuyển, lưu trú và hậu cần; thuê địa điểm, an ninh, y tế và bảo hiểm, cuối cùng là marketing, bán vé, nhân sự vận hành và các chi phí quản lý liên quan.

Đặc biệt, chất lượng sản xuất phải đáp ứng tiêu chuẩn của tour quốc tế. Ban tổ chức không thể chỉ tối ưu chi phí mà phải bảo đảm trải nghiệm của hàng trăm nghìn khán giả. Thêm vào đó, BigBang đang biểu diễn trong một tour quốc tế, nên phí cho hai đêm tại Hà Nội có thể khác đáng kể so với một buổi diễn riêng hoặc một lần xuất hiện tại sự kiện. Với hai đêm diễn liên tiếp, một phần chi phí dựng sân khấu có thể được sử dụng chung nhưng vẫn phát sinh chi phí vận hành và nhân sự cho từng đêm.

"Theo tôi, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ là hai đêm diễn, mà còn là khả năng chứng minh sức mua của thị trường và năng lực tổ chức của Việt Nam nhằm thu hút thêm các tour quốc tế. Thách thức tiếp theo là biến sức nóng nhất thời thành một hệ sinh thái biểu diễn chuyên nghiệp, có khả năng tạo doanh thu, việc làm và giá trị văn hóa lâu dài", ông nói.

Bài học sau những concert cháy vé

Theo chuyên gia, có một thực tế rằng Việt Nam hiện vẫn chưa phải là điểm đến hàng đầu của các nghệ sĩ lớn quốc tế. Điển hình như tour diễn của siêu sao nhạc Pop người Mỹ The Weeknd đang diễn ra ở Thái Lan, Singapore, Malaysia… nhưng không có Việt Nam. Và hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam phải bay sang các nước trên để theo dõi.

Tuy nhiên, những sự kiện gần đây có mặt của Black Pink (2024), Imagine Dragons (2024), G-Dragon (2025) và BigBang (2026), có thể giúp Việt Nam phát triển năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đào tạo nhân lực sản xuất, âm thanh, ánh sáng, quản trị nghệ sĩ và vận hành sân vận động. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam xây dựng danh tiếng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á như một điểm đến tiềm năng cho các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi. Các ngành như hàng không, vận tải, ăn uống, bán lẻ và dịch vụ giải trí đều có cơ hội hưởng lợi. Hình ảnh và văn hóa Việt cũng từ đó được quảng bá rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế.

Các thành viên của BigBang bùng nổ sân khấu ở cả hai đêm diễn.

Ngoài ra, hiệu ứng kinh tế của concert không chỉ nằm ở doanh thu bán vé mà còn lan tỏa sang khách sạn, vận tải, ăn uống, bán lẻ và giải trí. Nếu tổng thu du lịch Hà Nội trong hai ngày đạt 750 tỷ đồng , riêng lưu trú và vận tải có thể chiếm từ hai đến năm trăm tỷ đồng theo các kịch bản phân bổ chi tiêu. Tuy nhiên, cần phân biệt tổng doanh thu sẵn có của thị trường với phần doanh thu tăng thêm do concert tạo ra. Để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế, cần khảo sát mức chi tiêu của khán giả, tỷ lệ khách đến Hà Nội vì concert, số đêm lưu trú và doanh thu thực tế của các doanh nghiệp trong những ngày diễn ra sự kiện.

Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng Việt Nam có những lợi thế riêng trong cuộc đua cạnh tranh thu hút các tour diễn quốc tế, so với những nước lân cận như Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.

Cụ thể, thế mạnh của Việt Nam nằm ở dân số trẻ, mức độ gắn kết cao với môi trường số, sức mua ngày càng tăng, chi phí cạnh tranh và cộng đồng người hâm mộ K-pop nhiệt huyết. Việc Hà Nội là điểm dừng chân duy nhất của BigBang tại Đông Nam Á có hai đêm diễn cho thấy các đơn vị tổ chức nhìn thấy nhu cầu thực sự tại thị trường này.

Song cơ sở hạ tầng địa điểm tổ chức từng là khoảng trống lớn nhất. Hiện nay, Hà Nội chủ yếu dựa vào sân vận động Mỹ Đình, trong khi TP.HCM đã đón EXO biểu diễn tại SECC trong năm nay. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi khi các sân vận động có mái che mới và một nhà thi đấu đa năng đang được xây dựng tại cả hai thành phố.

Singapore và Bangkok vẫn dẫn đầu nhờ quy trình cấp phép có tính dự đoán cao, hệ thống giao thông thuận tiện và hoạt động tiếp thị quốc tế bài bản. Đây là những lĩnh vực Việt Nam cần nhanh chóng bắt kịp.

Nhận định về tiềm năng du lịch kết hợp concert hiện tại, Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy đánh giá xu hướng này ở Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào những sự kiện riêng lẻ của các nghệ sĩ lớn, từ BlackPink (2023) đến BigBang (2026) thay vì một hệ sinh thái được tích hợp đồng bộ.

"Copenhagen là ví dụ cho bước phát triển tiếp theo: thành phố có một đơn vị chuyên trách các sự kiện quy mô lớn, điều phối các cơ quan chính phủ và lựa chọn sự kiện dựa trên lợi ích lâu dài đối với người dân và doanh nghiệp. Các sân vận động mới của Việt Nam chỉ có thể phát huy hiệu quả đầu tư nếu đi kèm chiến lược tổ chức sự kiện quanh năm như vậy. Điều này cũng đòi hỏi quy trình cấp phép nhanh hơn, hệ thống bán vé minh bạch nhằm xử lý tình trạng lừa đảo và phe vé, cùng các gói du lịch kết hợp concert với ẩm thực, văn hóa và di sản. Mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành điểm dừng chân thường xuyên trong lịch lưu diễn toàn cầu", Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy trao đổi thêm.