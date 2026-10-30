Bao giờ BigBang, BlackPink đến TP.HCM?

Hà Nội trở thành điểm dừng chân của BigBang, BlackPink, từ đó thu về gần 1.400 tỷ đồng . Câu hỏi đặt ra là TP.HCM cần chuẩn bị những gì để sớm đón những nhóm nhạc quốc tế đình đám.

Từ năm 2024, trong những hội thảo, diễn đàn về văn hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và TP.HCM, các chuyên gia đầu ngành, đại diện đơn vị tổ chức, sự kiện đã đi tìm lời giải cho câu hỏi: "Làm sao để TP.HCM trở thành điểm đến của những ngôi sao quốc tế hàng đầu?".

Hai năm trôi qua, TP.HCM thành công khi hàng trăm concert nội địa lớn nhỏ diễn ra trên địa bàn. Thậm chí, chuỗi concert Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai nối tiếp nhau, thu hút hàng vạn khán giả tham dự mỗi đêm.

Dù vậy, đến tận thời điểm này, thành phố vẫn chưa có cơ hội tổ chức những concert của các nghệ sĩ quốc tế đình đám, tạo ra những hiện tượng như concert của BigBang (tháng 10/2026) hay BlackPink (2023) ở Hà Nội.

Vì sao TP.HCM chưa là điểm đến của BigBang, BlackPink?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Khanh Lường (Vicky) - Giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam - cho biết việc BigBang, BlackPink chọn Hà Nội là điểm dừng chân, cho thấy thành phố chứng minh được sức hút của thị trường và hiệu quả kinh tế từ các concert lớn. Concert không chỉ là hoạt động giải trí mà còn có thể trở thành động lực thúc đẩy du lịch, lưu trú, hàng không, ăn uống và mua sắm.

Concert của BigBang ở sân Mỹ Đình phủ kín hàng vạn khán giả.

Hà Nội có lợi thế về địa điểm tổ chức và khả năng triển khai sự kiện quy mô lớn. Sân vận động Mỹ Đình là địa điểm có khả năng tổ chức những chương trình biểu diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đối với các concert quốc tế, địa điểm tổ chức cần đáp ứng nhiều yêu cầu ngoài sức chứa, bao gồm: Khả năng lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED theo tiêu chuẩn của ê-kíp quốc tế; Không gian phục vụ khán giả, khu vực hậu cần, vận chuyển thiết bị và hoạt động của nghệ sĩ; Khả năng tổ chức giao thông, an ninh, y tế và kiểm soát đám đông; Việc kết nối với hệ thống khách sạn, sân bay và các dịch vụ du lịch; Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn cũng giúp thành phố tích lũy năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức là yếu tố quan trọng. Một concert quốc tế có thể liên quan đến nhiều thủ tục và yêu cầu quản lý như cấp phép biểu diễn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, giao thông, y tế, nhập cảnh, vận chuyển thiết bị. Vì vậy, khả năng phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn địa điểm của đơn vị tổ chức quốc tế.

TP.HCM có tiềm năng lớn nhờ lợi thế về kinh tế, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, để thu hút các tour diễn quốc tế, thành phố cần nâng cao hạ tầng, đảm bảo địa điểm đáp ứng yêu cầu về sức chứa, kỹ thuật và an ninh. Ngoài ra, thành phố cần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý và nhà tổ chức. Bên cạnh đó là xây dựng chiến lược dài hạn thông qua việc chủ động thu hút các tour diễn, kết nối concert với du lịch và thương mại để tăng sức hấp dẫn đối với nghệ sĩ quốc tế.

Ông Võ Minh Hiền - Giám đốc điều hành ISE Communications - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức và sản xuất sự kiện, đứng sau chuỗi Sao Concert - cho rằng TP.HCM đang thiếu một sân vận động và địa điểm chuyên tổ chức concert lớn. Những địa điểm hiện tại như Global City (nơi diễn ra các concert Anh trai vượt ngàn chông gai) hay Van Phuc City (địa điểm của Anh trai "say hi", Tinh hà "say hi"...) không phải chuyên dụng, chỉ mang tính tạm thời. Các đơn vị tổ chức phải mất nhiều thời gian và phát sinh không ít chi phí về lắp đặt, dàn dựng sân khấu, khán đài và các tiện ích khác.

"Về lâu dài, TP.HCM cần có khu vực chuyên tổ chức concert, sự kiện lớn, tránh xa khu dân cư để không ảnh hưởng đến tiếng ồn, với các tiện ích đầy đủ xung quanh, để đảm bảo yếu tố bền vững. Rộng hơn, thành phố có thể hình thành một khu công nghiệp văn hóa - nơi có thể tổ chức, sản xuất tất cả sản phẩm liên quan đến văn hóa", ông Võ Minh Hiền cho biết.

Hướng đi cho TP.HCM

Theo đánh giá của các chuyên gia, TP.HCM có những lợi thế và thuận lợi trong việc thu hút các tour diễn quốc tế, những nhóm nhạc đình đám như BigBang, BlackPink. Cụ thể, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, tập trung đông đảo giới trẻ, người hâm mộ K-pop và nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu cho giải trí. Đây là cơ sở để các nhà tổ chức đánh giá tiềm năng bán vé, khai thác tài trợ và hợp tác thương mại.

Theo các chuyên gia, để thu hút các tour diễn quốc tế, TP.HCM cần chuẩn bị đồng bộ nhiều yếu tố về cơ sở hạ tầng, nhân sự, chính sách…

Bên cạnh đó là hệ sinh thái dịch vụ phát triển. TP.HCM có mạng lưới khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, sân bay quốc tế và các dịch vụ giải trí, tạo điều kiện kết hợp concert với du lịch, mua sắm và trải nghiệm đô thị.

Với vai trò là đầu mối giao thương và hàng không quốc tế, TP.HCM có tiềm năng thu hút khán giả từ các quốc gia Đông Nam Á, thay vì chỉ phục vụ người hâm mộ trong nước.

Về kinh nghiệm tổ chức các sự kiện âm nhạc, concert lớn, đón nhiều nghệ sĩ quốc tế hàng đầu trong các lễ hội như HOZO, GENfest... Đây là nền tảng để thành phố nâng cao năng lực tổ chức và xây dựng uy tín với các nhà tổ chức tour diễn.

Thành phố cũng có nhiều lợi thế về ẩm thực, mua sắm, giải trí và du lịch đô thị. Nếu kết hợp tốt, một concert có thể kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và tạo doanh thu cho nhiều ngành dịch vụ.

Bà Khanh Lường (Vicky) đánh giá: "TP.HCM có lợi thế về thị trường, dịch vụ, kết nối quốc tế và kinh nghiệm tổ chức sự kiện. Thách thức không phải là thiếu tiềm năng, mà là chuyển những lợi thế này thành một hệ sinh thái concert đủ chuyên nghiệp và cạnh tranh để thu hút các tour diễn quốc tế hàng đầu".

Theo đóng góp của chuyên gia, ở góc độ cơ quan ban ngành, TP.HCM cần tập trung vào 5 chiến lược chính. Trong đó, trọng tâm dài hạn là xem concert quốc tế là một phần của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Tiếp theo, TP.HCM cần đơn giản hóa quy trình cấp phép, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào hạ tầng và tổ chức sự kiện quốc tế.

Ngoài ra, TP.HCM cần tăng cường liên kết concert với du lịch, kinh tế đêm, khách sạn và dịch vụ để gia tăng chi tiêu của du khách; xây dựng thương hiệu thông qua việc phát triển các lễ hội âm nhạc thường niên, chủ động hợp tác với nhà tổ chức quốc tế.

"Thành phố cần chuyển từ tư duy quản lý từng sự kiện sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp biểu diễn, với chính sách thuận lợi, hợp tác công - tư và chiến lược phát triển bền vững", chuyên gia nhấn mạnh.