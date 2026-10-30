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Giải trí

'Nữ hoàng Kpop' nói về tin giải nghệ

  • Thứ sáu, 30/10/2026 21:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lee Hyori lên tiếng đính chính thông tin cô dừng hoạt động nghệ thuật và dạy yoga. Trước đó, những chia sẻ của nữ ca sĩ ở một chương trình gây hiểu nhầm cho khán giả.

Theo Sports Khan, xuất hiện trong chương trình Love War (JTBC), Lee Hyori gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của ông xã Lee Sang Soon. Nữ ca sĩ cho biết sự cố sức khỏe của chồng gặp phải gần đây đã khiến cô thay đổi góc nhìn cuộc sống.

"Tôi là người sống khá có mục tiêu. Khi tập trung vào yoga hay nghệ thuật, tôi gần như dồn toàn bộ tâm trí. Nhưng sau biến cố của anh Sang Soon, tôi nhận ra nếu không có chồng bên cạnh, yoga hay sự nghiệp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi tự dặn mình hãy buông bỏ bớt những thứ không thực sự cần thiết", nữ ca sĩ nói.

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Lee Hyori phủ nhận thông tin giải nghệ. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, đoạn chia sẻ của cô nhanh chóng gây bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều bài viết lan truyền thông tin "Lee Hyori chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp truyền hình và công việc dạy yoga" để lui về chăm sóc gia đình.

Trước những hiểu lầm từ khán giả, Lee Hyori đã trực tiếp để lại bình luận ngay bên dưới một bài viết đưa tin sai lệch: "Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ dừng hoạt động nghệ thuật".

Lee Hyori sinh năm 1979, ra mắt năm 1998 với tư cách thành viên nhóm Fin.K.L. Sau khi nổi tiếng cùng nhóm, cô tiếp tục thành công trong vai trò ca sĩ solo với nhiều bản hit, đồng thời là gương mặt quen thuộc của các chương trình giải trí Hàn Quốc.

Lee Hyori và nhạc sĩ Lee Sang Soon kết hôn năm 2013. Cả hai luôn được coi là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Hàn. Trước đó, vào ngày 26/8, Lee Sang Soon gặp sự cố sức khỏe đột ngột khi đang dẫn sóng radio trực tiếp và phải tạm dừng công việc. Anh được chẩn đoán suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị và cần nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ. Sau một tháng điều trị, nam nhạc sĩ đã chính thức trở lại công việc vào ngày 1/10.

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