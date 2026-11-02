Sắc vóc 'thiên thần' hẹn hò cầu thủ Tom Brady

Theo Us Weekly, việc hẹn hò Tom Brady khiến mối quan hệ giữa Candice Swanepoel và Joan Smalls trở nên căng thẳng. Trước đó, Joan Smalls cũng từng có quan hệ tình cảm với Brady. Theo một nguồn tin, hai người hẹn hò không chính thức, nhiều lần hợp tan trong khoảng một năm, từ 2023 đến 2024. Sau khi kết thúc mối quan hệ, họ vẫn giữ liên lạc. Thông tin Swanepoel hẹn hò người tình cũ khiến Smalls cảm thấy bị phản bội. Hai siêu mẫu vốn có tình bạn kéo dài khoảng 15 năm, cùng phát triển sự nghiệp trong làng thời trang và nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện của Victoria's Secret.