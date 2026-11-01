Quân A.P sắp cưới Lê Khanh

Nam ca sĩ xác nhận sắp sửa tổ chức lễ cưới với bạn gái Lê Khanh. Cả hai trải qua hơn một thập kỷ đồng hành, gắn bó.

Trong tập 5 chương trình Ca sĩ mặt nạ, danh tính của DOL-LA-LA chính thức lộ diện là Quân A.P. Sau khi tháo gỡ mascot, nam ca sĩ chia sẻ về tiếc nuối khi phải dừng sớm tại hành trình của chương trình.

Ở màn giao lưu với ban cố vấn và dàn khách mời, Quân A.P nhắc tới "mối tình 14 năm" với bạn gái Lê Khanh. Anh thừa nhận cả hai từng có thời gian chia tay sau đó tái hợp.

"Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ", Quân A.P chia sẻ.

Quân A.P chia sẻ về bạn gái lâu năm Lê Khanh. Ảnh: NSX.

Sau đó, Trấn Thành hỏi về lễ cưới của Quân A.P và Lê Khanh, nam ca sĩ xác nhận sắp tổ chức. Anh cho biết sẽ gửi thiệp mời tới Trấn Thành cùng các đồng nghiệp trong thời gian tới.

Vài ngày trước, Quân A.P và Lê Khanh cùng góp mặt trong chương trình Running Man Vietnam 2026. Cả hai còn được ê-kíp chương trình tổ chức bí mật tổ chức "lễ cưới".

Cả hai bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của các đồng nghiệp và thành viên trong ê-kíp. Quân A.P diện vest lịch lãm, trong khi Lê Khanh diện crop top phối cùng chân váy hồng.

Trên sân khấu, Quân A.P xúc động chia sẻ: "Em không biết nói gì hơn nữa, em yêu tất cả mọi người. Em không thể tin được hôm nay mình lại được tổ chức đám cưới như thế này". Lê Khanh bật khóc nói: "Thực sự đây cũng là ngày em mong ước lâu rồi. Em thấy rất may mắn khi được mọi người tổ chức cho một ngày như thế này".

Khi Trấn Thành hỏi Lê Khanh về lý do yêu Quân A.P. Người đẹp cho biết: "Em thích Quân ở nhiều điểm. Ở nhà, Quân rất chiều em. Quân cũng rất thông minh. Em không cần nói cũng biết em thích gì".

Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, quen biết từ thời học cấp 2 và tiếp tục học chung trong những năm cấp 3. Từ cuối 2025, Quân A.P và Lê Khanh dường như cởi mở hơn trong việc thể hiện mối quan hệ. Lê Khanh thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến công việc của nam ca sĩ, từ những chuyến lưu diễn đến các show thuộc chương trình Anh trai “say hi”.

Trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 10/2025, Quân A.P xuất hiện bên Lê Khanh với nhiều cử chỉ thân mật như ôm vai, hôn má. Cả hai cũng lựa chọn trang phục có sự đồng điệu mỗi khi sánh đôi. Bộ đôi được cho là đã thực hiện bộ ảnh cưới tại Italy vào tháng 7.