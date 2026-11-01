Đen Vâu quay video, ủng hộ fan thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trong những phút cuối của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, rapper Đen Vâu bất ngờ xuất hiện và dành lời động viên cho Quang Minh.

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra với màn tranh tài của bốn nam sinh, gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Rapper Đen Vâu bất ngờ xuất hiện và dành lời động viên cho Quang Minh ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Ở phần thi Về đích, Nguyễn Huy Quang Minh là thí sinh cuối cùng bước vào vòng quyết định. Ở điểm cầu Hưng Yên, các cổ động viên khuấy động không khí bằng màn nhảy flashmob trên nền nhạc A Little Dream of Me. Sau đó, ca sĩ Đen Vâu bất ngờ xuất hiện thông qua video tự quay và gửi lời chúc cho Quang Minh cùng các thí sinh còn lại.

Rapper cho biết thông qua ê-kíp, anh biết thông tin Nguyễn Huy Quang Minh là fan lâu năm. Điều này khiến anh cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.

"Đen không nghĩ một người học giỏi như em lại có thời gian nghe nhạc, đặc biệt là nhạc rap nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Trong cuộc thi hôm nay, Đen không biết phải chia sẻ điều gì và cũng không biết nói với em điều gì hơn. Đen chỉ mong em bình tĩnh, tự tin và chúc cho em đạt được kết quả tốt nhất", Đen Vâu nói.

Anh cũng gửi lời chúc tới Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương và Đoàn Lê Anh Đức trong chung kết cuộc thi.

"Không hiểu sao trong cảm giác của Đen, 4 em không phải là những đối thủ của nhau. Ở cuộc thi này, Đen nghĩ mọi người là một khối đoàn kết yêu thương nhau và mục tiêu lớn nhất đó là mở toang cánh cửa tri thức. Đen rất hâm mộ tài năng của các em. Đen tin rằng với tri thức và sức trẻ, các em sẽ đóng góp cho Đất nước rất nhiều. Đen mong sớm được gặp các em. Chúc cho mọi người có một kết quả tốt nhất", rapper chia sẻ thêm.

Sau chia sẻ của Đen Vâu, Quang Minh bước vào phần thi. Thí sinh này chọn gói ba câu 20 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, Quang Minh quyết định chọn ngôi sao hy vọng như một cách tri ân hành trình tham gia Olympia. Câu hỏi liên quan đến thành phần hợp kim của niken. Nam sinh đưa ra đáp án "niken và titan", giành trọn 40 điểm.

Chung cuộc, Anh Đức trở thành nhà vô địch năm nay với 240 điểm. Quang Minh là á quân với 180 điểm, theo sau là Gia Bảo và Thái Dương với lần lượt 165 và 105 điểm.