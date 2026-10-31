Lê Khanh bật khóc bên 'chú rể' Quân A.P

Trong tập 14, sự xuất hiện của Lê Khanh gây chú ý. Cô cũng chia sẻ về lý do yêu Quân A.P.

Tối 30/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 chính thức lên sóng. Ở tập này, ngoài dàn cast và khách mời gồm Minh Hằng, Pháp Kiều, Sơn.K còn có sự xuất hiện của Lê Khanh - bạn gái lâu năm của Quân A.P.

Ở phân cảnh mở đầu, Lê Khanh lộ diện với vai trò "cô dâu", diện áo dài hồng nền nã. Quân A.P nhanh chóng chạy lại đón bạn gái. Cả hai nắm tay, liên tục thể hiện cử chỉ tình tứ. Quân A.P giới thiệu Lê Khanh là "nương tử" (vợ).

Sau đó, Trấn Thành hỏi Lê Khanh về lý do yêu Quân A.P. Người đẹp cho biết: "Em thích Quân ở nhiều điểm. Ở nhà, Quân rất chiều em. Quân cũng rất thông minh. Em không cần nói cũng biết em thích gì". Chia sẻ của Lê Khanh khiến dàn cast vỗ tay thích thú.

Quân A.P và Lê Khanh được tổ chức lễ cưới trong chương trình Running Man Vietnam. Ảnh: Quân A.P.

Bạn gái của Lê Khanh sau đó cũng tham gia vào các thử thách của chương trình. Ở cuối show, Quân A.P và Lê Khanh được ê-kíp tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của Trấn Thành, Anh Tú, Lan Ngọc, Minh Hằng, Quang Trung...

Quân A.P chia sẻ: "Em không biết nói gì hơn nữa, em yêu tất cả mọi người. Em không thể tin được hôm nay mình lại được tổ chức đám cưới như thế này". Lê Khanh bật khóc nói: "Thực sự đây cũng là ngày em mong ước lâu rồi. Em thấy rất may mắn khi được mọi người tổ chức cho một ngày như thế này".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, Quân A.P đăng tải loạt ảnh lễ cưới trên trang cá nhân. Anh nói lời cảm ơn "nương tử" đã đến chương trình, đồng thời chia sẻ đây là tập "ý nghĩa và xúc động" với bản thân.

Trước đó, Lê Khanh cũng góp mặt trong MV của Quân A.P. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong sản phẩm âm nhạc. Sau đó, nam ca sĩ chính thức xác nhận Lê Khanh là bạn gái. Trong bài đăng trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc hôn Lê Khanh kèm chia sẻ: "Đưa 'vàng' về dinh".

Tháng 10/2024, mạng xã hội từng xôn xao trước thông tin Quân A.P bí mật kết hôn và có con với Lê Khanh. Đến tháng 4/2026, nam ca sĩ gây chú ý khi nắm tay cô tại một sự kiện âm nhạc. Ba tháng sau, những hình ảnh được cho là ảnh cưới của cặp đôi tại Italy tiếp tục lan truyền. Khi ấy, cả hai chưa trực tiếp xác nhận chuyện kết hôn hay có con chung.

Quân A.P sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua những bản cover trên mạng xã hội, trước khi chính thức theo đuổi ca hát vào năm 2019. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với loạt hit Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ đã từng. Những năm gần đây, anh mở rộng hoạt động khi tham gia các chương trình giải trí như Anh trai "say hi", Running Man Vietnam.