Show hẹn hò ở Anh gây tranh cãi

"Love Island" nhận 186 đơn khiếu nại gửi tới Ofcom chỉ trong một tuần. Phần lớn phản ứng của khán giả liên quan đến cách hành xử của các thí sinh nam.

Theo Daily Mail, chỉ trong một tuần, chương trình thực tế Love Island nhận tới 186 đơn khiếu nại gửi tới Ofcom, cơ quan giám sát truyền thông độc lập của Anh. Các khiếu nại chủ yếu xoay quanh hành vi của các thí sinh nam đối với dàn thí sinh nữ.

Tommy, thợ xây đến từ Newcastle, trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi hôn Namibia và Ellie trong cùng một đêm, đồng thời còn cố gắng hôn Priya sau đó. Một số khán giả cho rằng nụ hôn giữa Tommy và Namibia mang tính “gượng ép”, khiến họ cảm thấy không thoải mái khi theo dõi.

Ofcom cũng cho biết phần lớn các khiếu nại được ghi nhận trong tháng 6 liên quan đến cáo buộc có thái độ kỳ thị nữ giới đối với các thí sinh nữ.

Tommy gây tranh cãi khi cố gắng hôn 3 cô gái trong 1 đêm. Ảnh: Shulterstock.

Trước vụ việc, Love Island nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi tại Anh vì những tình huống căng thẳng giữa các thí sinh trong biệt thự. Theo thống kê của Ofcom, mùa 2025 của chương trình ghi nhận hơn 14.000 khiếu nại, chủ yếu liên quan đến cáo buộc bắt nạt một thí sinh nữ. Năm 2024, một tập phát sóng cũng nhận hơn 1.800 khiếu nại.

Trước đó, mùa 2022 của Love Island từng bị phản ứng vì các cáo buộc kỳ thị nữ giới và bắt nạt trong biệt thự. Năm 2021, chương trình cũng gây ồn ào lớn khi một cuộc tranh cãi giữa Faye Winter và Teddy Soares khiến hơn 24.000 người gửi khiếu nại tới Ofcom. Dù vậy, cơ quan này nhiều lần cho biết số lượng khiếu nại cao không đồng nghĩa nhà đài vi phạm quy định phát sóng.

Quay lại với Love Island 2026, tập phát sóng sắp tới được dự đoán tiếp tục làm nóng bầu không khí trong biệt thự với thử thách Heart Rate. Đây là một trong những thử thách quen thuộc của chương trình, trong đó nhịp tim của các thí sinh được ghi lại sau những màn trình diễn gợi cảm từ các bạn chơi khác giới.

Sau thử thách, kết quả đo nhịp tim khiến không khí trong nhóm trở nên căng thẳng. Một số cặp đôi rơi vào tình thế khó xử khi nhịp tim của họ tăng mạnh vì người khác thay vì bạn chơi hiện tại.

Love Island nhận nhiều tranh cãi những năm qua. Ảnh: Shulterstock.

Ở diễn biến khác, chương trình thông báo công chúng đã bình chọn cho thí sinh nam và nữ được yêu thích nhất. Những người có số phiếu thấp nhất rơi vào nhóm nguy hiểm và có nguy cơ bị loại khỏi biệt thự.

Love Island là chương trình truyền hình thực tế hẹn hò nổi tiếng của Anh, trong đó các thí sinh độc thân sống cùng nhau trong một biệt thự và phải ghép đôi để tiếp tục ở lại chương trình. Format này kết hợp yếu tố tình cảm, thử thách, bình chọn của khán giả và loại thí sinh, nên thường tạo ra nhiều tình huống căng thẳng, đồng thời nhiều lần vướng tranh cãi về cách các thí sinh ứng xử với nhau.