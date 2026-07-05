Show diễn kể 4.000 năm lịch sử do Vingroup đầu tư hàng chục triệu USD có gì?

Theo ê-kíp sản xuất, "Đất nước thiên hùng ca" được đầu tư hàng chục triệu USD. Hơn 100 diễn viên tham gia đã tập luyện trong khoảng 10.000 giờ.

Cuối tuần qua, show Đất nước thiên hùng ca được ra mắt tại Hưng Yên. Show được tổ chức theo dạng sân khấu nhập vai quy mô lớn, nội dung là câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam với thời lượng 75 phút, lấy cảm hứng từ hành trình hình thành và phát triển của dân tộc.

Từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương dựng nước, những chiến công giữ nước cho đến khát vọng vươn mình trong thời đại mới, tác phẩm lựa chọn cách kể xuyên suốt bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp lịch sử, văn hóa và công nghệ trình diễn.

Lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm lịch sử

Điểm tạo nên dấu ấn của chương trình nằm ở việc lần đầu áp dụng mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) trên quy mô lớn. Không gian biểu diễn được thiết kế theo dạng panorama, với khán đài bao quanh hai bên sân khấu, tạo chiều sâu thị giác như một trường quay điện ảnh. Nhờ đó, ranh giới giữa sân khấu và khán giả gần như được xóa nhòa.

Đất nước thiên hùng ca gồm 6 chương. Ngay từ chương mở đầu Long tiên kỳ duyên, khán giả được đưa vào một thế giới huyền sử bằng những lớp hiệu ứng liên tiếp. Đại hồng thủy xuất hiện ngay trên sân khấu, nghệ sĩ bay lượn trên không trung, tương tác trực tiếp với hình ảnh ba chiều, tạo nên cảm giác không gian mở rộng theo nhiều lớp. Từ đó, câu chuyện về Lạc Long Quân, Âu Cơ khai sinh dòng máu Lạc Việt được mở ra.

Sau chương mở đầu, tác phẩm dẫn dắt người xem qua các chương Hùng Vương dựng nước, Giang sơn vững bền, Vương triều hưng thịnh, Sao vàng dẫn lối, Quê hương hạnh phúc. Thay vì kể lại theo trình tự quen thuộc, chương trình lựa chọn những lát cắt tiêu biểu để phần nào khắc họa hành trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.

Không gian sân khấu được đầu tư, dàn dựng đẹp mắt. Ảnh: NSX.

Xuyên suốt chương trình, công nghệ trở thành điểm nhấn. Ê-kíp đồng thời vận hành 12 hệ thống trình diễn hiện đại trong cùng một không gian, từ sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, màn hình LED panorama và LED ma trận, laser mapping, hologram, hệ thống biểu diễn trên không bằng zipline cho tới các đạo cụ cỡ lớn và hiệu ứng cháy nổ. Việc nhiều công nghệ cùng xuất hiện tạo nên mật độ trình diễn dày đặc nhưng vẫn được kiểm soát hợp lý, giúp từng phân đoạn có sức hút riêng.

Trong đó, câu chuyện về trận Bạch Đằng oai hùng của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn nằm ở chương 3 là điểm nhấn của nửa đầu chương trình. Trận chiến được tái hiện bằng sân khấu nước, chiến thuyền, khói lửa và các màn trình diễn trên không.

Xen kẽ chương trình là những tiết mục xiếc, nhào lộn, xoay vòng trên không được dàn dựng công phu, tạo nhịp điệu liên tục cho toàn bộ show.

Bên cạnh đó, Đất nước thiên hùng ca vẫn dành những khoảng lặng để khai thác chiều sâu cảm xúc. Từ không khí hào sảng của những chiến công lịch sử đến những phân đoạn giàu chất thơ về con người Việt Nam, chương trình liên tục chuyển đổi nhịp cảm xúc. Một trong những hình ảnh gây ấn tượng là màn múa kết hợp xiếc của đôi trẻ trên nền ca khúc Bèo dạt mây trôi. Chi tiết này tạo nên khoảng lặng giàu tính ẩn dụ giữa mạch kể nhiều đại cảnh.

Xen kẽ chương trình là những phần trình diễn nghệ thuật, múa xiếc đặc sắc. Ảnh: NSX.

"Đầu tư hàng chục triệu USD, muốn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa"

Chia sẻ cảm nhận sau show, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh nhận định đây là một trong những dự án cần có trong bối cảnh công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đang được chú trọng.

Ông cho biết: “Tôi nghĩ người trẻ hôm nay đến xem một show diễn hay bộ phim không chỉ thuần túy xem show đó, họ cần cả hành trình trải nghiệm đi cùng, cái đấy gọi là công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa không phải sản phẩm đơn nhất mà là một chuỗi các IP có thể phát triển thành nhiều sản phẩm. Người trẻ muốn có những cảm xúc mạnh mẽ ngay khi bước chân đến cửa nhà hát, thậm chí từ trước đó qua mạng xã hội, truyền thông, rồi kéo dài suốt thời gian xem và cả sau khi đi về.

Người trẻ cần sự liên tưởng cụ thể, không muốn nghe mô tả quá máy móc, hình tượng khó tiếp nhận, mọi thứ phải có cảm nhận trực tiếp. Với chương trình lần này, tôi rất thích những chi tiết các diễn viên tương tác trực tiếp với khán giả. Đó là những điểm thấy rất đơn giản nhưng lại chạm đến cảm xúc người xem”.

Chương trình gây ấn tượng về công nghệ, hiệu ứng đẹp mắt. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, theo nhạc sĩ Huy Tuấn, việc cô đọng 4.000 năm lịch sử trong 75 phút là một thách thức lớn. Những lát cắt được lựa chọn đủ để khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Nhà báo Diễm Quỳnh, đạo diễn Hoàng Công Cường bày tỏ mong muốn show có thể thu hút cả khán giả Việt và khách du lịch quốc tế.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Đất nước thiên hùng ca có sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và trải qua hơn 10.000 giờ tập luyện. Số tiền đầu tư cho chương trình lên đến hàng chục triệu USD. Đơn vị sản xuất kỳ vọng đây là "mỏ neo" thu hút du khách đến Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

“Đây là show diễn tập trung vào câu chuyện văn hóa và trải nghiệm. Chúng tôi viết lại câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật và cảm xúc. Với chương trình, yêu cầu được đặt ra là phải giữ các giá trị thuộc về lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời doanh nghiệp phải có đủ năng lực để triển khai những ý tưởng sáng tạo đó đến với khán giả”, đại diện đơn vị sản xuất bày tỏ.